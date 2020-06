Fost jucator de Liga 1, a terminat toti banii si a deschis o afacere cu clatite! Situatia TERIBILA in care a ajuns mijlocasul care putea semna cu Steaua

Un fost mijlocas din Liga 1 a stricat toti banii si a ajuns intr-o situatie neasteptata.

Vasile Ghindaru, fost jucator in Liga 1, este dezamagit de alegerile pe care le-a facut in tinerete si a ajuns sa traiasca dintr-o afacere cu clatite. Si-a incheiat cariera in 2012, iar de atunci a muncit in Irlanda pentru a se intretine, pentru ca recent sa revina in tara si sa isi deschida propria afacere.

La inceputul anilor '90 era considerat unul dintre cei mai promitatori jucatori romani, iar in vremea cand juca pentru FC Brasov (1996-2002) a atras atentia Stelei si a Rapidului. A mai evoluat la Astra, Petrolul, U Cluj si Poli Iasi.

"Va fi o investitie de circa 250.000 de euro. Banii s-au dus de mult. Nu am fost prea strangator. Daca aveam mintea de acum, poate ma invarteam si eu in afaceri cu imobiliare, de exemplu. Dar cand esti tanar iti sta capul mai mult la o masina misto, la o fata frumoasa, la o petrecere in club.", a spus Ghindaru pentru Gazeta.

Fostul jucator povesteste si despre perioada in care a fost aproape de a semna cu granzii Bucurestiul: Rapid sau Steaua. "Eu apucasem sa semnez cu Rapidul, Brasovul negocia cu Steaua. Nea Mircea Lucescu mi-a dat si vreo 2000-3000 de dolari sa plec in vacanta, dupa care sa vin la pregatiri cu Rapid. Dincolo, m-a cautat insa Piturca, ne-am intalnit la hotelul Lido din Bucuresti si am batut palma. M-as fi dus si gratis in Ghencea, fiindca era clubul meu de suflet. Pana la urma a picat totul, pentru ca Brasovul a tinut la pret.

Steaua imi pusese pe masa un contract pe cinci sezoane, cu 25.000 de dolari in primul an si cate 5.000 de dolari in plus la fiecare sezon ulterior, plus bonusuri consistente de performanta. Rapidul venise cu o propunere pe trei ani si 40.000 de dolari la inceput si 50.000 de dolari in ultimul sezon.", si-a mai amintit Ghindaru pentru sursa citata.