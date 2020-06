Laurentiu Reghecampf a ales cel mai bun fotbalist de la Steaua! "Un asemenea jucator te impinge de la spate"

Laurentiu Reghecampf a vorbit despre perioada petrecuta la ros albastrii si si-a desemnat cel mai bun jucator, in opinia sa.

Laurentiu Reghecampf a jucat la Steaua in perioada 1996-2000 si a ramas placut impresionat de unul dintre colegii sai de la acea vreme. Marius Lacatus este cel mai valoros jucator cu care a jucat Reghe, in opinia antrenorului de la Al Wasl.

"Eram toti copii, Laca era fotbalist consacrat. Cel mai important jucator cu care am jucat. E singurul care a castigat Cupa Campionilor. Laca era capitanul echipei. Cand el vorbea, nimeni nu mai comenta. Inainte de meciuri un asemenea jucator te impinge de la spate.

Laca era o personalitate. Era simbolul Stelei. Nu doar numele, ci si el ca personalitate era impunator. Laca era totul pentru Steaua. Noi am urmat fiecare sfat pe care ni l-a dat. Experienta lui era incredibila, tot ce voia de la noi era sa castigam. Mai certa un jucator, dar e normal, se intampla si astazi...", a spus Reghecampf pentru ProSport.

Reghe a fost si antrenor la FCSB in perioadele 2012-2014 si 2015-2017. A reusit sa castige doua titluri de campion cu ros albastrii si cu el pe banca, FCSB a reusit sa o elimine pe Ajax in saisprezecimile Europa League si sa obtina o victorie impotriva lui Chelsea in optimi.