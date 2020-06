Se pregateste o TRADARE ISTORICA?! Peluza Sud il cere pe Helmut Duckadam la CSA Steaua

Legenda Stelei a demisionat chiar cu cateva minute inainte de inceperea meciului cu CFR Cluj.

Duckadam a declarat ca nu se mai simtea dorit la club si a luat aceasta decizie pentru a nu fi concediat de catre Becali.

Potrivit FANATIK, mai multi membri din Peluza Sud Steaua, care sunt sustinatorii echipei din Liga 4, i-au cerut comandantului CSA sa il aduca pe eroul de la Sevilla langa celelalte legende de la club.

Becali l-a angajat la FCSB pe fostul portar roman in urma cu 10 ani, iar pe parcursul timpului, Duckadam a contestat CSA de fiecare data cand a avut ocazia. De asemenea el a sustinut mereu ca FCSB este continuarea echipei care a castigat Cupa Campionilor Europeni in anul 1986.

Dupa despartirea de FCSB, Helmut Duckadam poate ajunge la echipa din Liga 4.

Comandantul CSA Steaua, Madalin Hincu, le-a comunicat suporterilor ca va incerca sa il convinga pe fostul portar roman sa vina la echipa. Daca acest lucru se va intampla, pentru fanii FCSB ar putea fi una din cele mai mari tradari din istoria echipei.

Duckadam nu a dorit sa discute deocamdata despre viitorul sau. In urma cu doua luni acesta declara ca nu isi va face abonament pe noul Stadion din Ghencea si il ataca pe Ilie Dumitrescu.

"Nu am ce sa mai zic despre ce planuri au cei de la CSA Steaua, eu raman consecvent. Pentru ca am vazut ca unii isi mai schimba parerea. Pai, l-am vazut pe Ilie ca s-a cam schimbat! Isi ia abonament. Nu am avut nimic cu CSA, nu am si nici nu o sa am nimic. Deci, n-o sa-mi fac nici abonament", a spus Duckadam la DigiSport.

Dupa demisie, patronul lui FCSB a reactionat in stilul sau caracteristic.

"Lui Helmuth i-am taiat cel mai mult din salariu, pentru ca el era cel mai putin prezent la club. Ce mai fac cu legendele si personalitatile daca eu dau faliment?", a spus Gigi Becali dupa demisia portarului roman.