Formația bucureșteană reprezintă cea mai bună rampă de lansare din fotbalul nostru. Și, totuși, de-a lungul anilor, au fost și destule „pariuri“ pierdute de cuplul Gigi Becali – Mihai Stoica.

Într-o perioadă în care traversează un sezon de coșmar, FCSB își amintește de Andrea Compagno (29 de ani), un jucător pe care l-a aruncat ca pe o „măsea stricată“ și care, între timp, a devenit campion și golgheter în Coreea de Sud, cu o cotă imensă, după cum Sport.ro a arătat aici.

Și gonirea lui Compagno nu e singura decizie proastă a FCSB-ului din ultimii ani. De fapt, dacă luăm arhivele lotului la puricat, vom vedea că, de-a lungul anilor, s-au făcut greșeli enorme pe piața transferurilor. Atât în materie de veniri, cât și plecări. Pe sume foarte mari!

Elton, brazilianul de 1,50 de metri pe care doar Stoica l-a văzut mare

La acest capitol al greșelilor comise de oficialii roș-albaștrilor, un loc fruntaș ocupă aducerea brazilianului Elton, în 2007. Pentru o sumă incredibilă, mai ales pentru acele vremuri: 1,650,000 de euro! Singurul care a crezut în acest transfer înfiorător de scump, de la Corinthians, a fost Mihai Stoica.

Plecat în America de Sud, pentru scouting, actualul președinte al Consiliului de Administrație a fost convins că Elton va face furori, mai întâi la Steaua (n.r. – cum se numea echipa pe atunci), după care va pleca de aici, pe bani mulți, la o echipă puternică din Europa. 

Steaua / FCSB, singura echipă europeană din CV-ul lui Elton

Parcă niciodată n-a greșit mai mult MM, în privința unui jucător, cum s-a întâmplat în cazul lui Elton! Desigur, nu există garanții în fotbal și, inclusiv la cluburile mari se întâmplă ca unele „pariuri“ să fie pierdute. Dar la Elton a șocat faptul că brazilianul de 1,50 de metri n-a rupt gura târgului nici la Steaua / FCSB: 9 meciuri, 1 gol!

Elton a rezistat fix 6 luni în campionatul nostru, după care Gigi Becali, exasperat de banii aruncați pe apa sâmbetei, l-a dat pe brazilian, la Al-Nassr Riad (Arabia Saudită) pentru doar 500.000 de euro. Pierderea latifundiarului, în această afacere falimentară? 1,1 milioane de euro. De altfel, fix din acest motiv, Mihai Stoica a și căzut în dizgrația lui Gigi Becali pentru o perioadă lungă.

Ce a urmat pentru Elton? Steaua / FCSB a rămas singura echipă europeană din CV-ul său până la retragerea din activitate, în 2021! Brazilianul s-a „lipit“ de fotbalul arab, trecându-și în CV echipe precum Al-Nassr Riad, Al-Fateh, Al-Qadsiah (Arabia Saudită), Dubai SC (Emirate) sau Al-Hamriyah (Emirate), de unde și-a agățat ghetele în cui, acum patru ani.

