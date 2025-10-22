Dinamo ocupă primul loc în clasamentul numărului de fani prezenți pe stadioane în acest sezon din Superligă, din care s-au desfășurat 13 etape.
”Dinamo pe primul loc la fani! 🔴⚪
Meciul cu Rapid a arătat, încă o dată, ce înseamnă pasiunea și loialitatea voastră! 💪
📍 34.700 de suporteri pe Arena Națională = cel mai mare număr de spectatori prezenți pe stadion la un meci din Superligă în acest sezon!
📊 Cu o medie de 15.804 fani/meci, suntem pe prima poziție la prezență în tribune, cu aproape 2.000 de spectatori peste locul 2!
Chiar dacă rezultatul n-a fost ce ne-am dorit, voi ați fost incredibili, ca de fiecare dată, din primul până în ultimul minut, iar pentru iubirea și dedicarea voastră vă suntem recunoscători! ❤”, a postat Dinamo București.
Clasamentul cluburilor din Superligă - numărul fanilor pe stadion
Dinamo este lider cu peste 155.000 de spectatori, iar podiumul este completat de Rapid (aproape 153.000) și Universitatea Craiova (aproape 134.000).
Campioana en-titre FCSB este doar pe locul patru, cu 127.000 de spectatori, în timp ce codașa Metaloglobus ocupă și aici ultimul loc, cu puțin peste 22.000.
”Frăția fotbalului”! Cât costă biletele la Dinamo - CS Dinamo, ”duelul istoric dintre cei doi frați” din Cupa României
CS Dinamo - Dinamo, cu echipa de fotbal a clubului sportiv din Ștefan cel Mare gazdă, se dispută pe 28 octombrie pe Stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitală, în prima etapă din faza grupelor Cupei României.
”FOTBAL. FRĂȚIA FOTBALULUI. Bilete online la CS Dinamo vs FC Dinamo
A mai rămas doar o săptămână până la duelul istoric dintre cei doi "frați" Dinamo în fotbalul românesc, CS Dinamo și FC Dinamo, programat pe tabloul grupelor Cupei României.
Partida va avea loc marţi, 28 octombrie, ora 21:00, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală.
CS Dinamo și FC Dinamo fac parte din grupa D a Cupei României, alături de FC Botoșani, Farul Constanța, Hermannstadt și Concordia Chiajna, primele două clasate urmând să se califice în sferturile de finală”, a postat CS Dinamo București.
Prețurile la bilete la meciul CS Dinamo - Dinamo sunt: 50 de lei la VIP, 35 de lei la Tribuna 1, 20 de lei la Tribuna 2 și 10 lei la Peluză.
Foto: Dinamo București
Info: Superliga