Dinamo ocupă primul loc în clasamentul numărului de fani prezenți pe stadioane în acest sezon din Superligă, din care s-au desfășurat 13 etape.

”Dinamo pe primul loc la fani! 🔴⚪

Meciul cu Rapid a arătat, încă o dată, ce înseamnă pasiunea și loialitatea voastră! 💪

📍 34.700 de suporteri pe Arena Națională = cel mai mare număr de spectatori prezenți pe stadion la un meci din Superligă în acest sezon!

📊 Cu o medie de 15.804 fani/meci, suntem pe prima poziție la prezență în tribune, cu aproape 2.000 de spectatori peste locul 2!

Chiar dacă rezultatul n-a fost ce ne-am dorit, voi ați fost incredibili, ca de fiecare dată, din primul până în ultimul minut, iar pentru iubirea și dedicarea voastră vă suntem recunoscători! ❤”, a postat Dinamo București.

