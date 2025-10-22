Fostul președinte al LPF îi consideră nevinovați pe antrenorii Elias Charalambous și Mihai Pintilii, susținând că aceștia sunt obligați să execute ordinele patronului Gigi Becali, altfel și-ar pierde imediat posturile.



„Corleone” a explicat că staff-ul tehnic nu are nicio putere de decizie, fiind constrâns să aplice strategia dictată de finanțator, chiar și atunci când deciziile sunt vizibil greșite.



"Știu că greșești, dar nu pot să nu tai"



Fostul șef al Ligii a folosit o analogie pentru a descrie relația dintre patron și antrenori la FCSB.



"Antrenorii nu au nicio vină. S-a terminat", a început Dragomir. Acesta a continuat: "Dacă tu mie îmi spui să fac pălăria asta, eu ți-o arăt și tu spui: taie-i jumate. Mă uit la tine, știu că greșești, dar nu pot să nu tai. Că mă dai afară. Și atunci pac, pac, pac, o tai. Se uită lumea, zice ia uite-l și pe tâmpitul ăsta, dar nu știe că tu mi-ai dat ordin".



Dumitru Dragomir a insistat că Gigi Becali deține controlul absolut și nu poate fi influențat de nimeni. "Ce să-i facă lui Gigi Becali? Gigi Becali se joacă cu mințile tuturor. Gigi Becali se joacă cu mințile academicienilor. Nu au ce să-i facă. Îl înjură galeria, îl doare în cot", a mai spus acesta.



Dragomir a oferit și un exemplu concret al modului în care patronul intervine în timpul partidelor, arătând cu degetul spre Tavi Popescu.



"Charalambous stă și face așa (n.r. dă din mâini). Și primește un telefon și îi zice: schimbă-l pe Horia. Care a fost cel mai bun de pe teren. Ce poate să zică? Poate să zică nu? Atunci nu mai are nevoie de demisie dacă zice nu. Că îl dă Gigi imediat afară", a punctat Dragomir.



Acesta a concluzionat referindu-se la jucătorul său favorit din lotul actual: "Cel mai bun jucător după părerea mea a fost ăla pe care îl simpatizez eu, Tavi Popescu. L-a scos. A fost cel mai bun dintre cei slabi".

