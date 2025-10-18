La FCSB, unde Faci Ce Spune Becali, periodic, se petrec niște lucruri ilogice! Numai așa se explică faptul că a fost gonit Andrea Compagno (29 de ani), un atacant în formă, pentru ca, după un an, să fie readus în lot Denis Alibec (34 de ani), un atacant ieșit din formă!

Cu asemenea decizii falimentare, nu e chiar de mirare că FCSB a ajuns pe locul 12 în campionat, cu doar 14 goluri date în 12 meciuri.

În schimb, lui Andrea Compagno, de care Becali și-a cam bătut joc, îi merge de la excelent în sus!

Compagno, în topul golgheterilor din Coreea

Când a fost vândut de FCSB în schimbul unei sume ridicole, de 120.000 de euro (!) – din dorința lui Gigi Becali de a grăbi plecarea italianului – Compagno a ajuns în China. Aici, a stat un singur sezon la Tianjin Jinmen Tiger: 29 de meciuri, 19 goluri, 1 pasă de gol.

Cu un astfel de bilanț, Compagno a făcut un mare pas înainte în fotbalul asiatic. Pentru că a semnat cu Jeonbuk Hyundai Motors, una dintre cele mai bune formații din Coreea de Sud. Iar aici, vârful de 29 de ani traversează, probabil, cea mai bună perioadă din cariera sa!

Astăzi, în meciul Jeonbuk – Suwon (2-0), în ultima etapă a sezonului regulat, Compagno a deschis drumul formației sale spre victorie, marcând în minutul 3 pentru 1-0. Cu această reușită, Andrea a ajuns la 18 goluri, în toate competițiile, în actuala campanie. 13 dintre reușitele italianului au fost în partidele din campionat. Drept urmare, Compagno ocupă un loc fruntaș în clasamentul marcatorilor din K-League:

*Lee Ho-jae (Pohang Steelers), Pablo Sabbag (Suwon) – 15 goluri

*Jeon Jin-woo (Jeonbuk) – 14 goluri

*Compagno (Jeonbuk), Joo Min-kyu (Daejeon), Bruno Mota (FC Anyang) – 13 goluri

Compagno, deja campion în K-League

În acest moment, fostul star al FCSB-ului are foarte multe realizări personale, dovadă și cifrele sale, dar și-a trecut în cont și o performanță uriașă cu echipa, cea mai mare din cariera sa de până acum.

Concret, Compagno a devenit, astăzi, campion în K-League! Pentru că, după terminarea sezonului regulat, Jeonbuk e lider cu 71 de puncte strânse în 33 de etape. Podiumul e completat de Gimcheon Sangmu și de Daejeon, cu câte 55 de puncte.

În condițiile în care în play-off se vor mai juca doar cinci partide, distanța de 16 puncte nu mai poate fi recuperată de urmăritoarele celor de la Jeonbuk. Această formație și-a trecut în palmares titlul pentru a 10-a oară.

Triumful de astăzi al celor de la Jeonbuk e cu atât mai important cu cât, anul trecut, echipa abia a evitat retrogradarea! La un an distanță, cu Compagno în lot, Jeonbuk a devenit o echipă „metamorfozată“, dovadă și performanță câștigării titlului.

