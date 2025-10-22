Fostul selecționer a povestit cum Gigi Becali a avut pe masă o ofertă clară din partea MApN în 2003 pentru a prelua brandul istoric, dar a refuzat să plătească suma cerută.



Episodul care a dus la înființarea FCSB și la pierderea mărcii Steaua de către Gigi Becali își are rădăcinile într-o Adunare Generală de la începutul anilor 2000. Deși finanța clubul încă din 1999, momentul privatizării a fost unul tensionat. Victor Pițurcă, prezent la acea ședință, a dezvăluit că Ministerul Apărării a stabilit un preț clar pentru oricine dorea să preia complet Steaua.



"Astea sunt condițiile, atât costă!"



Fostul mare atacant a explicat că el și alți membri au votat pentru privatizare, însă decizia finală a fost blocată de pretențiile financiare ale Armatei, reprezentată de trei generali, printre care Pigui și Zisu.



"Lucrurile au fost foarte clare atunci din partea Ministerului Apărării Naționale: afacerea sau cine voia să preia Steaua trebuia să plătească 11,4 milioane de dolari. Ori Gigi Becali n-a vrut să facă acest lucru și pentru asta a pierdut Steaua", a punctat Pițurcă în cadrul emisiunii Spirit Stelist.



Refuzul lui Becali a dus la încheierea imediată a discuțiilor. "N-a vrut să plătească. Cei care reprezentau MApN s-au sculat, au părăsit ședința: «Domnule, astea sunt condițiile, nu noi decidem, atât costă». 11,4 milioane de dolari atunci erau bani, erau mult mai valoroși. Deci așa au stat lucrurile", a mai povestit Pițurcă.



Fostul selecționer a precizat că, ulterior, s-a organizat o altă Adunare Generală, la care el nu a mai participat, unde s-a perfectat preluarea echipei de fotbal de către Gigi Becali – o preluare care, ani mai târziu, a fost invalidată în instanță în privința mărcii.

