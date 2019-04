Mihai Stoica nu l-a uitat pe Elton! Mesaj special pentru cel mai scund fotbalist! Cum arata acum brazilianul care face senzatie in Arabia! FOTO

Fostul fotbalist de la FCSB implineste 33 de ani.

Elton Jose Xavier Gomes a fost adus de Mihai Stoica la FCSB in 2007 de la Corinthians, insa a plecat dupa numai doua sezoane. Brazilianul este cel mai scund fotbalist din lume, la egalitate cu Marcin Garuch, ambii avand 1,54m.

Elton implineste 33 de ani, iar directorul sportiv de la FCSB nu a uitat si a tinut sa ii transmita un mesaj prin intermediul contului sau de Instagram: "La multi ani, asule!", a scris Mihai Stoica. Raspunsul brazilianului nu a intarziat sa apara: "Imi este dor de tine. Ai fost special pentru mine si iti multumesc pentru tot! Cel mai bun".

Dupa ce a plecat de la FCSB, Elton a ajuns in Arabia, la Al Nasr, iar seicii i-au pregatit o primire speciala. Din 2009, brazilianul a reusit sa bifeze 153 de prezente in campionatul din Arabia, reusind sa marcheze 51 de goluri si sa ofere 28 de pase de gol. In prezent, Elton joaca la Al Qadisiyah, echipa la care este capitan si ii impresioneaza pe seici cu golurile sale spectaculoase.