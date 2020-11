Stadionul comunistilor si partizanul Duckadam: "Nu a fost invitat un gigant al istoriei Stelei, pentru ca a avut curajul sa spuna adevarul!" Mihai Mironica, despre receptia stadionului Steaua

Contopismul a mai invins o data. Si va invinge mereu pentru ca intotdeauna aceasta lume a fost condusa de contopisti si nu de adevaratii oameni de valoare.

Am citit despre inaugurarea noului stadion Steaua. In stirea in care a fost prezentat acest eveniment, am citit despre prezenta unui ministru cu un nume transparent, care nu spunea nimic. Nici macar numele ministerului pe care il conduce nu l-am putut retine. Un nume caraghios, o insiruire pompoasa de cuvinte care oricum se schimba in functie de cine castiga alegerile.

A mai fost acolo actualul premier care a tinut sa se impauneze cu aceasta constructie si cu promisiunea ca se vor face stadioane prin toata tara. Un politician care nu a initiat acest proiect, nu are niciun merit in aceasta realizare, dar e acolo sa ia caimacul, ca orice politician meschin de pe lumea asta.

Mai era acolo si Gica Popescu care s-a apucat sa insire marile sale realizari, acest stadion, linia de cale ferata de la Otopeni la Bucuresti de parca chiar el le proiectase, le construise.

Ministrul anonim, Gica Popescu, premierul aveau un singur lucru de spus acolo. Ca acest stadion va fi deschis oricui. Ca asta este lucrul care tinea de competenta lor de lideri ai unor autoritati publice. Dar nu au putut rosti asta pentru ca le este frica de ministerul de razboi. S-a apucat sa spuna acest lucru firesc ministrul Tineretului si Sportului din acest guvern Orban si imediat a dat saracu’ inapoi cand s-a incruntat spre el ministerul generalilor.

Ce ironie, intr-o guvernare liberala din 2020, asistam la un gest de cea mai pura sorginte comunista. In ‘47, cand stramosii liberali ai lui Orban erau bagati in inchisori, schingiuiti si ucisi, in sport era parasutata o constructie sovietica, o echipa a armatei intodusa cu forta in prima liga prin stergerea de pe fata pamantului a unei alte echipe. In 2020, un guvern liberal continua traditia comunista, stalinista si da pe mana armatei al doilea cel mai scump stadion al tarii. Un guvern liberal cu mentalitati comunistoide cum nu gasesti in Europa nici la cele mai stangiste formatiuni politice.

Au fost acolo, la eveniment, o multime de contopisti, dar nu a fost invitat un gigant al istoriei Stelei, Helmut Duckadam, pentru ca doar acest om dintre toti acei contopisti a avut curajul sa spuna adevarul: Steaua nu si-a oprit o singura secunda existenta, iar acum, numita FCSB, are dreptul de a juca pe stadionul Steaua, construit din banii tuturor oamenilor din aceasta tara. Sa fie prezenti acolo toti anonimii specialisti in invarteala in viata si sa nu fie invitat eroul unui moment cum nu vom mai trai noi, neam de mediocri, in veacul vecilor... Cum nu stiu sa bata un cui si nu inseamna nimic din perspectiva istoriei Stelei, ministrul anonim, Gica Popescu si premierul Orban aveau un singur lucru de zis despre acest eveniment: cum, simbolul Duckadam nu a fost invitat? Atunci nu avem nici noi ce sa cautam aici. Dar premierul Orban nu a facut decat sa confirme ca el si gasca lui au acaparat imoral sigla liberalilor prigoniti de comunisti si ca de fapt este liderul unui guvern al unei tari cu mentalitati din Asia Centrala in care un stadion de top este dat armatei sa faca tot ce doreste cu el, iar o legenda a acelei echipe este ostracizata pentru ca a avut curajul sa spuna adevarul.