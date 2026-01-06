Atacantul francez Kylian Mbappé va rata derbiul împotriva echipei Atletico Madrid din semifinala Supercupei Spaniei, de joi, deşi a reluat antrenamentele luni, anunţă cotidianul As.



Mbappe s-a întors la antrenamentele lui Real Madrid



Victimă a unei entorse la genunchi la sfârşitul anului 2025, atacantul a ratat primul meci din 2026, duminică împotriva echipei Betis Sevilla (5-1).



Cu câteva zile înainte, clubul său estimase durata absenţei sale la trei săptămâni.



Deşi se părea că absenţa sa din meciul împotriva echipei Atlético Madrid era deja confirmată, internaţionalul francez (94 de selecţii, 55 de goluri) a lăsat loc de îndoială, întrucât a reluat antrenamentele luni, în sală.



Public, clubul a asigurat chiar că sesiunea de marţi dimineaţă va determina disponibilitatea sa pentru meci, chiar dacă absenţa sa este deja confirmată, asigură ziarul spaniol, scrie News.ro.

