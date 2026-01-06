Calculele complicate ale clasamentului WTA lasă mereu loc pentru îngrijorare, dar și speranță, în rândul jucătoarelor.
Sunt săptămâni în care o înfrângere le poate urca în ierarhia mondială, iar altele în care niciun număr de victorii nu le poate îmbunătăți poziția în raport cu jucătoarele concurente.
Jaqueline Cristian are șansa de a urca un loc în clasament, deși a pierdut la Brisbane
Prima săptămână a anului 2026 este exemplul perfect, în acest sens. Deși a pierdut prima partidă oficială în actuala stagiune - 6-4, 6-3, în fața cehoaicei Marie Bouzkova (46 WTA) -, Jaqueline Cristian (38 WTA) a urcat în clasamentul actualizat în timp real și are șansa de a-și corecta cea mai bună clasare a carierei, dacă va rămâne pe locul 37 până la finalul săptămânii.
Cîrstea poate urca în clasament în această săptămână doar dacă o învinge pe Sabalenka
Tot la Brisbane, Sorana Cîrstea (41 WTA) a început perfect ultimul an al carierei de jucătoare profesionistă de tenis. Le-a eliminat pe Anastasia Pavlyuchenkova (44 WTA) și Jelena Ostapenko (23 WTA) - două jucătoare cu experiență în fazele superioare ale turneelor de mare șlem - fără să piardă set. Surpriză însă, deoarece ierarhia actualizată live nu o va împinge pe Sorana Cîrstea niciun loc, în afara scenariului în care sportiva din România ar reuși să o elimine, în optimile de finală, pe Aryna Sabalenka, lider mondial.
Joi, 8 ianuarie, Sorana Cîrstea va primi replica liderului WTA, Aryna Sabalenka. Dacă o va depăși pe bielorusă, Cîrstea ar putea urca două poziții în clasamentul mondial.
Scorul meciurilor directe dintre Sorana Cîrstea și Aryna Sabalenka este egal, 1-1.