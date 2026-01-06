GALERIE FOTO Victorii invizibile și înfrângeri care te ridică: Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, bulversate de situația momentului în clasament

Marcu Czentye
Cele mai bune jucătoare ale României trec prin experiențe diferite, dar greu de înțeles, din perspectiva rezultatelor, în prima săptămână a anului 2026.

Calculele complicate ale clasamentului WTA lasă mereu loc pentru îngrijorare, dar și speranță, în rândul jucătoarelor.

Sunt săptămâni în care o înfrângere le poate urca în ierarhia mondială, iar altele în care niciun număr de victorii nu le poate îmbunătăți poziția în raport cu jucătoarele concurente.

Jaqueline Cristian are șansa de a urca un loc în clasament, deși a pierdut la Brisbane

Prima săptămână a anului 2026 este exemplul perfect, în acest sens. Deși a pierdut prima partidă oficială în actuala stagiune - 6-4, 6-3, în fața cehoaicei Marie Bouzkova (46 WTA) -, Jaqueline Cristian (38 WTA) a urcat în clasamentul actualizat în timp real și are șansa de a-și corecta cea mai bună clasare a carierei, dacă va rămâne pe locul 37 până la finalul săptămânii.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea brisbane 2026
Cîrstea poate urca în clasament în această săptămână doar dacă o învinge pe Sabalenka

Tot la Brisbane, Sorana Cîrstea (41 WTA) a început perfect ultimul an al carierei de jucătoare profesionistă de tenis. Le-a eliminat pe Anastasia Pavlyuchenkova (44 WTA) și Jelena Ostapenko (23 WTA) - două jucătoare cu experiență în fazele superioare ale turneelor de mare șlem - fără să piardă set. Surpriză însă, deoarece ierarhia actualizată live nu o va împinge pe Sorana Cîrstea niciun loc, în afara scenariului în care sportiva din România ar reuși să o elimine, în optimile de finală, pe Aryna Sabalenka, lider mondial.

Joi, 8 ianuarie, Sorana Cîrstea va primi replica liderului WTA, Aryna Sabalenka. Dacă o va depăși pe bielorusă, Cîrstea ar putea urca două poziții în clasamentul mondial.

Scorul meciurilor directe dintre Sorana Cîrstea și Aryna Sabalenka este egal, 1-1.

Jaqueline Cristian

  • Jaqueline cristian wta wuhan retur
