Calculele complicate ale clasamentului WTA lasă mereu loc pentru îngrijorare, dar și speranță, în rândul jucătoarelor.

Sunt săptămâni în care o înfrângere le poate urca în ierarhia mondială, iar altele în care niciun număr de victorii nu le poate îmbunătăți poziția în raport cu jucătoarele concurente.

Jaqueline Cristian are șansa de a urca un loc în clasament, deși a pierdut la Brisbane

Prima săptămână a anului 2026 este exemplul perfect, în acest sens. Deși a pierdut prima partidă oficială în actuala stagiune - 6-4, 6-3, în fața cehoaicei Marie Bouzkova (46 WTA) -, Jaqueline Cristian (38 WTA) a urcat în clasamentul actualizat în timp real și are șansa de a-și corecta cea mai bună clasare a carierei, dacă va rămâne pe locul 37 până la finalul săptămânii.