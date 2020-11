Procesul pentru palmaresul Stelei continua! "Toti trebuie sa inteleaga cine este adevarata Steaua!" Cand va fi luata decizia 

Curtea de Apel Bucuresti a amanat decizia in procesul privind palmaresul Stelei.

Procesul continua pana in februarie 2021, iar oficialii "militarilor" sunt convinsi ca vor castiga lupta cu FCSB.

Comandantul Madalin Hincu a declarat ca intentia celor de la CSA Steaua este de a forma o echipa care sa ajunga sa reprezinte Romania la nivel international.

"Eu sper ca dupa aceasta decizie sa se linisteasca lucrurile, toata lumea sa inteleaga cine este adevarata Steaua si sa putem sa formam din nou o echipa care sa reprezinte cu succes Romania in competitiile internationale.

Si astazi avem o decizie, astfel ca orice folosire a palmaresului este impotriva legii. Dupa ce se va da aceasta sentinta, vom notifica FRF cu privire la decizie si cu masurile care trebuie luate din punct de vedere legal", a declarat Hincu, potrivit Digi Sport.

In conformitate cu decizia luata de Tribunalul Bucuresti in 2019, CSA Steaua are in palmares 21 de titluri de campioana, 20 de Cupe ale Romaniei, 4 Supercupe, Cupa Campionilor Europeni si Supercupa Europei.

De cealalta parte, FCSB a ramas cu 5 titluri de campioana, doua Cupe ale Romaniei, doua Supercupe si doua Cupe ale Ligii.