Veste URIASA pentru fanii unei echipe istorice: "Stadionul e gata in vara!" Cum arata noua arena de 5 STELE din Romania. FOTO

UTA va juca pe noul stadion din sezonul urmator.

Stadionul inceput de autoritatile din Arad in 2014 va fi gata in vara lui 2019! Ionut Popa anunta ca UTA va juca pe noul stadion din sezonul urmator, cand UTA are sanse mari sa se afle tot in liga a doua. Pe noua arena, Popa spera sa conduca echipa din Arad spre mult asteptata promovare in prima liga.

Aradenii au investit 14 de milioane de euro in noua arena de 12.000 de locuri



"Stadionul va fi gata la vara, am vorbit cu domnul Falca (n.r. primarul Aradului), el este primul care doreste ca din toamna sa jucam pe noul stadion. Noi am avut un mare ajutor din partea galeriei, au sustinut echipa si sper s-o faca in continuare”, a declarat Ionut Popa pentru SPTFM.

Noua arena de la Arad va avea supreveghere video, dar si o camera pentru arbitraj video (VAR). Noua arena nu e doar pentru fotbal, ci si pentru alte evenimente sportive sau culturale. Arena poate fi extinsa, iar autoritaile locale au in plan chiar sa acopere integral stadionul in viitor.

MECIURI DE CHAMPIONS LEAGUE LA ARAD!

Arena de la Arad va putea gazdui astfel partide din Liga 1, Europa League, Champions League sau partide ale nationalelor U21 si de seniori ale Romaniei.



"Vom avea o camera de securitate, unde se vor putea verifica toate camerele de vederi din stadion si din afara”, a declarat primarul Gheorghe Falca.

Lucrarile la scheletul stadionului din Arad sunt terminate in proportie de 80 la suta. "In acest moment lucram la gazon, unde vom introduce si instalatiile de irigare si incalzire, iar pentru nocturna suntem aproape sa gasim firma care o va monta", a spus Gheorghe Falca, citat de Sport Arad.

Pe langa cele 12 mii de locuri, stadionul va avea posibilitatea sa fie extins. Primarul isi doreste ca noul ”Francisc Neuman” sa fie exploatat la maxim din punct de vedere financiar.

"Nu arata rau nici asa, dar ar fi frumos sa inchidem stadionul pe exterior pentru a genera niste venituri din reclame", a transmis edilul sef al Aradului.



