Un nou stadion ultramodern in Romania! Va avea 30.000 de locuri si ar putea fi gata in 2021

Romania ar putea avea un nou stadion ultramodern in scurt timp.

Vivi Rachita nu este doar antrenor la ACS Poli Timisoara. Se implica si in constructia unei noi arene pentru echipa aflata acum pe ultimul loc in liga a doua.

"Am inteles ca este la stadiul de fezabilitate. In 2010, am participat cu primarul Ploiestiului, din postura de consilier al primarului, eram si manager Petrolul, la elaborarea caietului de sarcini pana la constructia stadionului 'Ilie Oana', din Ploiesti. Probabil, ma voi ocupa si de elaborarea, proiectarea unui nou stadion aici, la Timisoara, ceea ce ar fi o realizare extraordinara”, a declarat Răchita pentru TelekomSport.

Noul stadion din Timisoara ar urma sa aiba 30.000 de locuri, iar termenul de finalizare este estimat pentru 2021.