Proiectul include două săli integrate. Una mai mare, cu o capacitate de 10.059 de locuri, respectiv una secundară, de doar 1.152 de locuri.

Pentru noua Sală Polivalentă din Brașov s-au investit aproximativ 73 de milioane de euro, iar proiectul este aproape de faza finală. Primarul George Scripcaru a vizitat recent șantierul.

În cazul unui eveniment sportiv de amploare, de exemplu, care utilizează la maximum spațiul exterior disponibil, scenariul include zonă pentru trambuline, tenis de masă, badminton, judo, karate, box și wrestling, o zonă de jocuri pentru copii cu traseu gonflabil, traseu pe frânghii și tobogane, un parc pentru copii, pistă de alergare, o zonă pentru activități cu bicicleta (la care se adaugă pista de biciclete), una pentru role și skating, o zonă de worshop-uri și una pentru yoga, precum și o zonă de echitație.



Activități suplimentare pot fi organizate în interiorul celor două săli, precum și pe cele patru terenuri de sport și cele cinci terenuri de tenis adiacente Toate acestea sunt completate de facilitățile de promenadă, restaurante și zone de petrecere a timpului liber.



„Zona asta se va dezvolta foarte mult și foarte frumos în următoarea perioadă. Acum câteva săptămâni am băgat canalizarea pluvială, canalizarea menajeră. Deci, compania Apa și-a făcut treaba aici ca etapă de rețelistică.



Venim acum cu partea de infrastructură de drum, suntem la al doilea strat de asfalt, urmează al treilea, și practic creăm legătura de la intrarea dinspre șoseaua Cristianului, Calea Făgărașului, cu accesibilitate înspre sala polivalentă, care face legătura cu Strada Mică”, a spus Scripcaru, primarul din Brașov.

