GALERIE FOTO Imagini spectaculoase! Cea mai mare sală polivalentă din România prinde contur

Imagini spectaculoase! Cea mai mare sală polivalentă din Rom&acirc;nia prinde contur Sporturi Sala Polivalentă din Brașov / Foto: Captură Primăria Municipiului Brașov, Facebook
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cea mai mare sală polivalentă din România prinde contur.

TAGS:
Sala Polivalenta Brasovgeorge scripcaru
Din articol

Pentru noua Sală Polivalentă din Brașov s-au investit aproximativ 73 de milioane de euro, iar proiectul este aproape de faza finală. Primarul George Scripcaru a vizitat recent șantierul.

Proiectul include două săli integrate. Una mai mare, cu o capacitate de 10.059 de locuri, respectiv una secundară, de doar 1.152 de locuri. 

Sala Polivalentă din Brașov prinde contur

  • Sala polivalenta brasov fara animatie 29
×
Sala Polivalentă din Brașov / Foto: Captură Primăria Municipiului Brașov, Facebook
ÎNAPOI LA ARTICOL

În cazul unui eveniment sportiv de amploare, de exemplu, care utilizează la maximum spațiul exterior disponibil, scenariul include zonă pentru trambuline, tenis de masă, badminton, judo, karate, box și wrestling, o zonă de jocuri pentru copii cu traseu gonflabil, traseu pe frânghii și tobogane, un parc pentru copii, pistă de alergare, o zonă pentru activități cu bicicleta (la care se adaugă pista de biciclete), una pentru role și skating, o zonă de worshop-uri și una pentru yoga, precum și o zonă de echitație. 

Activități suplimentare pot fi organizate în interiorul celor două săli, precum și pe cele patru terenuri de sport și cele cinci terenuri de tenis adiacente Toate acestea sunt completate de facilitățile de promenadă, restaurante și zone de petrecere a timpului liber.

„Zona asta se va dezvolta foarte mult și foarte frumos în următoarea perioadă. Acum câteva săptămâni am băgat canalizarea pluvială, canalizarea menajeră. Deci, compania Apa și-a făcut treaba aici ca etapă de rețelistică.

Venim acum cu partea de infrastructură de drum, suntem la al doilea strat de asfalt, urmează al treilea, și practic creăm legătura de la intrarea dinspre șoseaua Cristianului, Calea Făgărașului, cu accesibilitate înspre sala polivalentă, care face legătura cu Strada Mică”, a spus Scripcaru, primarul din Brașov.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ministerele care scapă de concedieri. 30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate
Ministerele care scapă de concedieri. 30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate
ARTICOLE PE SUBIECT
Controversatul Evangelos Marinakis are probleme cu legea: a fost trimis &icirc;n judecată pentru sprijinirea unei organizații criminale
Controversatul Evangelos Marinakis are probleme cu legea: a fost trimis în judecată pentru sprijinirea unei organizații criminale
ULTIMELE STIRI
Elvețienii nu se &icirc;nghesuie să o vadă pe FCSB! C&acirc;ți spectatori a anunțat UEFA pentru partida de la Basel
Elvețienii nu se înghesuie să o vadă pe FCSB! Câți spectatori a anunțat UEFA pentru partida de la Basel
Basel - FCSB, de la 19:45. Echipe probabile + Care este cel mai pariat scor corect. Analiza lui Dan Chilom
Basel - FCSB, de la 19:45. Echipe probabile + Care este cel mai pariat scor corect. Analiza lui Dan Chilom
Alertă pentru Radu Drăgușin! Șefii lui Tottenham caută alt fundaș, iar rom&acirc;nul nu e profilul dorit de antrenor
Alertă pentru Radu Drăgușin! Șefii lui Tottenham caută alt fundaș, iar românul nu e profilul dorit de antrenor
Bookmakerii au dat verdictul &icirc;nainte de FC Basel - FCSB! Ce șanse are campioana Rom&acirc;niei &icirc;n Elveția
Bookmakerii au dat verdictul înainte de FC Basel - FCSB! Ce șanse are campioana României în Elveția
Elvețienii sunt la curent cu deciziile lui Gigi Becali! Reacția antrenorului de la Basel &icirc;nainte de meci: Ne-am pregătit
Elvețienii sunt la curent cu deciziile lui Gigi Becali! Reacția antrenorului de la Basel înainte de meci: "Ne-am pregătit"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
B&ouml;l&ouml;ni, dezvăluire tulburătoare despre Emeric Ienei: &bdquo;A fost singurul!&ldquo;

Bölöni, dezvăluire tulburătoare despre Emeric Ienei: „A fost singurul!“

Fraza rostită de Ienei, memorabilă: citatul a intrat &icirc;n vocabularul fotbalului rom&acirc;nesc

Fraza rostită de Ienei, memorabilă: citatul a intrat în vocabularul fotbalului românesc

Sună alarma la FCSB! Cum a apărut Denis Alibec la antrenamentul oficial &icirc;naintea meciului cu FC Basel

Sună alarma la FCSB! Cum a apărut Denis Alibec la antrenamentul oficial înaintea meciului cu FC Basel

Revoltător: ce sumă primea Emeric Ienei din partea statului rom&acirc;n

Revoltător: ce sumă primea Emeric Ienei din partea statului român

Cristi Chivu &icirc;și toarnă cenușă &icirc;n cap după ce Inter a &icirc;nvins-o la limită pe Kairat Almaty: &rdquo;&Icirc;mi asum &icirc;ntreaga responsabilitate!&rdquo;

Cristi Chivu își toarnă cenușă în cap după ce Inter a învins-o la limită pe Kairat Almaty: ”Îmi asum întreaga responsabilitate!”

De necrezut: a fost golgheterul Rom&acirc;niei, dar nu și-a primit niciodată trofeul: &rdquo;Nu mai e cazul&rdquo;

De necrezut: a fost golgheterul României, dar nu și-a primit niciodată trofeul: ”Nu mai e cazul”



Recomandarile redactiei
Elvețienii nu se &icirc;nghesuie să o vadă pe FCSB! C&acirc;ți spectatori a anunțat UEFA pentru partida de la Basel
Elvețienii nu se înghesuie să o vadă pe FCSB! Câți spectatori a anunțat UEFA pentru partida de la Basel
Bookmakerii au dat verdictul &icirc;nainte de FC Basel - FCSB! Ce șanse are campioana Rom&acirc;niei &icirc;n Elveția
Bookmakerii au dat verdictul înainte de FC Basel - FCSB! Ce șanse are campioana României în Elveția
Alertă pentru Radu Drăgușin! Șefii lui Tottenham caută alt fundaș, iar rom&acirc;nul nu e profilul dorit de antrenor
Alertă pentru Radu Drăgușin! Șefii lui Tottenham caută alt fundaș, iar românul nu e profilul dorit de antrenor
Gianni Infantino, descriere superbă &icirc;n memoria lui Emeric Ienei: &bdquo;Model de eleganță, echilibru și respect&rdquo;
Gianni Infantino, descriere superbă în memoria lui Emeric Ienei: „Model de eleganță, echilibru și respect”
Mihai Stoica a făcut anunțul! Ce pregătește FCSB &icirc;n memoria lui Emeric Ienei
Mihai Stoica a făcut anunțul! Ce pregătește FCSB în memoria lui Emeric Ienei
Alte subiecte de interes
Stadion nou si Sala Polivalenta intr-un oras mare din Romania! O echipa de traditie renaste. FOTO
Stadion nou si Sala Polivalenta intr-un oras mare din Romania! O echipa de traditie renaste. FOTO
CITESTE SI
Ministerele care scapă de concedieri. 30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate

stirileprotv Ministerele care scapă de concedieri. 30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate

Farmecul imperfecțiunii: dinți str&acirc;mbi sau nasuri ascuțite. Cum arătau vedetele de altă dată, pe vremea c&acirc;nd micile imperfecțiuni nu se corectau cu bisturiul

protv Farmecul imperfecțiunii: dinți strâmbi sau nasuri ascuțite. Cum arătau vedetele de altă dată, pe vremea când micile imperfecțiuni nu se corectau cu bisturiul

Gică Popescu și-a deschis o nouă afacere. Orașul &icirc;n care a creat 150 de locuri de muncă: &rdquo;O hotăr&acirc;re &icirc;nțeleaptă&rdquo;

stirileprotv Gică Popescu și-a deschis o nouă afacere. Orașul în care a creat 150 de locuri de muncă: ”O hotărâre înțeleaptă”

Cum dispar pădurile Rom&acirc;niei cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal &icirc;n două județe

stirileprotv Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!