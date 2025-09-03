Sorin Cârțu a anunțat ce își dorește Universitatea Craiova: „Li s-a transmis jucătorilor”

Universitatea Craiova s-a calificat în faza ligii din Conference League, după ce a trecut de Bașakșehir, scor 5-2 la general, în play-off-ul competiției.
Oltenii le vor întâlni pe Rakow, Noah, Rapid Viena, Mainz, Sparta Praga și AEK Atena și își cunosc programul din competiția europeană.
Sorin Cârțu a anunțat obiectivul oltenilor din Conference League
Sorin Cârțu a lăudat echipa pentru performanțele reușite în acest start de sezon sub comanda lui Mirel Rădoi, dar nu s-a ferit să dezvăluie dorința conducerii.
Președintele onorific a spus că oltenii vor să se califice în fazele eliminatorii ale competiției.
„Nu e rău (n.r. despre transferurile făcute). A fost un efort mare făcut de acționari. Ce se întâmplă până acum a fost și cu succes, dar suntem la început. Una peste alta, ceea ce s-a realizat este foarte bine.
A fost și ca urmare a colaborării cu Mirel Rădoi. A fost o decizie între ceea ce gândește el și ceea ce vrea să facă la echipă, dar și ce vor acționarii noștri. Împreună au lucrat. Se vede în ceea ce prezentăm la momentul ăsta, locul în clasament și obiectivul pe care îl avem. Obiectivul principal a fost să accedem în grupele Conference și s-a realizat.
Acum rămâne să încercăm să ieșim din grupă. Chiar li s-a transmis jucătorilor că un alt pas este să terminăm în primii 24, să jucăm și meciuri eliminatorii. De aceea s-a făcut și mișcarea să mai aducem jucători”, a spus Sorin Cârțu la Digi Sport.
Universitatea Craiova se află pe primul loc în Superliga, unde a reușit să adune 20 de puncte în primele 8 partide jucate în sezonul 2025/2026.