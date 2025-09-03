Sorin Cârțu a anunțat ce își dorește Universitatea Craiova: „Li s-a transmis jucătorilor”

Universitatea Craiova s-a calificat în faza ligii din Conference League, după ce a trecut de Bașakșehir, scor 5-2 la general, în play-off-ul competiției.

Oltenii le vor întâlni pe Rakow, Noah, Rapid Viena, Mainz, Sparta Praga și AEK Atena și își cunosc programul din competiția europeană.



Sorin Cârțu a anunțat obiectivul oltenilor din Conference League



Sorin Cârțu a lăudat echipa pentru performanțele reușite în acest start de sezon sub comanda lui Mirel Rădoi, dar nu s-a ferit să dezvăluie dorința conducerii.

Președintele onorific a spus că oltenii vor să se califice în fazele eliminatorii ale competiției.