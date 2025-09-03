Universitatea Craiova are un start bun de sezon în campioatul intern. Calificată în faza principală din Conference League, echipa lui Mirel Rădoi este lider, cu 20 de puncte, la două distanță de locul doi, ocupat de Rapid București.



Antrenorul a preferat să rămână rezervat când a fost întrebat despre șansele oltenilor la titlul de campioană. Șumudică a spus că vor veni și alte echipe „din spate” pe parcursul acestui sezon regulat.



Fostul antrenor de la Rapid crede că CFR Cluj și FCSB vor fi în play-off la finalul sezonului regulat, chiar dacă au avut un start modest de sezon în Superligă, cu câte șase puncte după opt runde.



Marius Șumudică: ”Să nu ne îmbătăm cu apă rece”



“Îi ajută mâna asta liberă dată lui Rădoi, deci este un factotum acolo, el decide, el face, rezultatele se văd atâta timp cât mergi pe mâna unui antrenor. Nu în ultimul rând, dacă au mai făcut două transferuri, probabil s-au gândit că jucând în trei fundași centrali, tot timpul va trebui să aibă soluții la fundașii centrali.



Este devreme, dar este una dintre candidatele la titlu, clar. Fiindcă în play-off, v-am mai spus, este un alt campionat. Să nu ne îmbătăm cu apă rece și să vedem acum primele patru-cinci echipe, care unele ajung conjunctural acolo.



Or să vină echipe din spate, iar în momentul în care intri în play-off, acolo se joacă pe trei puncte, nu se mai joacă pe un punct jumătate. Acum, când iei un punct sau când pierzi, e același lucru. Important este să, la final, după 30 de etape, să prinzi primele șase. După care începe un alt campionat.



Eu sunt ferm convins că atât FCSB-ul cât și CFR Cluj, mai ales că CFR Cluj a ieșit din competițiile europene, vor fi în play-off, sunt două echipe care vor fi în play-off. Eu o văd și pe Dinamo un play-off, la modul cum joacă în momentul de față și emulația care s-a creat în jurul acestei echipe, și mai ales șansa de a juca în Europa. Rapid, bineînțeles, sunt acolo, un start foarte bun”, a spus Marius Șumudică, la Fanatik.ro.



Adversarele Universității Craiova în faza principală din Conference League:

Sparta Praga (acasă)

Rapid Viena (deplasare)

Mainz (acasă)

AEK Atena (deplasare)

FC Noah (Armenia)

Rakow (deplasare)

Universitatea Craiova și-a aflat programul din Conference League

Universitatea Craiova va debuta în grupa unică din Conference League pe 2 octombrie, împotriva lui Rakow din Polonia.



Programul Universității Craiova:

