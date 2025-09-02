Adrian Rus rămăsese liber de contract după ce s-a despărțit de Pisa în această vară. Fotbalistul a fost legitimat la echipa din Italia timp de trei ani.



În 2023/24, Rus a trecut și pe la Pafos, dar sub formă de împrumut. La Pisa a bifat 42 de apariții și și-a trecut numele pe tabela de marcaj în două situații.



Cum a ajuns Adrian Rus la Craiova: ”Ei doi s-au decis să-l transfere. Sper să ne ajute”



În Superliga, Rus a jucat pentru Sepsi OSK, iar Sorin Cîrțu, președintele de onoare al Universității Craiova, a sugerat că oltenii și l-au dorit pe fotbalist și când acesta evolua în primul eșalon al României.



De asemenea, Cîrțu a punctat că Mirel Rădoi și directorul sportiv al Craiovei, Mario Felgueiras, au luat decizia de a-l aduce pe Adrian Rus pe ”Ion Oblemenco”.



”Rus a fost în discuții cu noi și când a fost la Sepsi, nu știu ce s-a mai întâmplat, nu știu de ce nu s-a realizat. E un jucător care a lucrat cu Mirel la echipa națională, îl știe foarte bine. E un jucător cu calitate, mai ales că a jucat și în Serie B. Este o alegere bună și sper să ne ajute.



Nu știu exact cum a fost strategia cu transferul lui, nu eu m-am ocupat. E decizia lui Mirel și a directorului sportiv (n.r. Mario Felgueiras).

Tot ce s-a făcut anul ăsta e pe baza unor analize făcute de oamenii de fotbal de la echipă, vorbesc de antrenor și cu directorul sportiv. Lucrurile merg cam cum trebuie să meargă la o echipă de fotbal”, a spus Sorin Cârțu, potrivit digisport.

