Cu o istorie europeană recentă mai degrabă jenantă, Universitatea Craiova a dat calculele peste cap și a reușit să se califice în grupa unică din Conference League.

Acum, specialiștii de la Opta au făcut calculele de rigoare, iar oltenii lui Mirel Rădoi ar urma să se califice în fazele superioare ale competiției continentale.

Astfel, în viziunea Opta, Universitatea Craiova ar încheia pe locul 22 (șanse 12% pentru un loc în Top 8 și 53% pentru play-off-ul pentru sferturi) și ar continua, la limită ce-i drept, parcursul european!

Locul 1 la finalul fazei ligii și, în același timp, echipa cu cele mai mari șanse (65%!) să joace finala este Crystal Palace din Premier League, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO.

Clasamentul final din Europa League 2025-2026, grupa unică, în viziunea specialiștilor de la Opta



1. Crystal Palace

2. Fiorentina

3. Rayo Vallecano

4. Strasbourg

5. Șahtior Donețk

6. AZ Alkmaar

7. Mainz

8. Rakow Czestochowa





9. Legia Varșovia

10. Sparta Praga

11. Lech Poznan

12. AEK Atena

13. NK Celje

14. Jagiellonia Bialystok

15. Omonia Nicosia

16. AEK Larnaca

17. HNK Rijeka

18. Lausanne

19. Samsunspor

20. Slovan Bratislava

21. Dinamo Kiev

22. Universitatea Craiova

23. Shamrock Rovers

24. Rapid Viena





25. FC Noah

26. Zrinjski Mostar

27. Hacken

28. KuPS

29. Sigma Olomouc

30. Drita

31. Shkendija

32. Hamrun Spartans

33. Red Imps

34. Breidablik

35. Shelbourne

36. Aberdeen

