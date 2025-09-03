Cu o istorie europeană recentă mai degrabă jenantă, Universitatea Craiova a dat calculele peste cap și a reușit să se califice în grupa unică din Conference League.
Acum, specialiștii de la Opta au făcut calculele de rigoare, iar oltenii lui Mirel Rădoi ar urma să se califice în fazele superioare ale competiției continentale.
Astfel, în viziunea Opta, Universitatea Craiova ar încheia pe locul 22 (șanse 12% pentru un loc în Top 8 și 53% pentru play-off-ul pentru sferturi) și ar continua, la limită ce-i drept, parcursul european!
Locul 1 la finalul fazei ligii și, în același timp, echipa cu cele mai mari șanse (65%!) să joace finala este Crystal Palace din Premier League, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO.
Clasamentul final din Europa League 2025-2026, grupa unică, în viziunea specialiștilor de la Opta
1. Crystal Palace
2. Fiorentina
3. Rayo Vallecano
4. Strasbourg
5. Șahtior Donețk
6. AZ Alkmaar
7. Mainz
8. Rakow Czestochowa
9. Legia Varșovia
10. Sparta Praga
11. Lech Poznan
12. AEK Atena
13. NK Celje
14. Jagiellonia Bialystok
15. Omonia Nicosia
16. AEK Larnaca
17. HNK Rijeka
18. Lausanne
19. Samsunspor
20. Slovan Bratislava
21. Dinamo Kiev
22. Universitatea Craiova
23. Shamrock Rovers
24. Rapid Viena
25. FC Noah
26. Zrinjski Mostar
27. Hacken
28. KuPS
29. Sigma Olomouc
30. Drita
31. Shkendija
32. Hamrun Spartans
33. Red Imps
34. Breidablik
35. Shelbourne
36. Aberdeen