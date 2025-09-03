Oltenii vor evolua în grupa unică a competiției împotriva lui Rakow, Noah, Rapid Viena, Mainz, Sparta Praga și AEK Atena.

Universitatea Craiova, șanse mari să ajungă în fazele eliminatorii Conference League

Formația din Bănie va debuta în faza principală Conference League pe 2 octombrie, împotriva polonezilor de la Rakow.

Înainte de debutul echipei lui Mirel Rădoi în Conference League, experții de la Football Meets Data au analizat șansele Craiovei de a ieși din grupe.

Potrivit statisticienilor, Universitatea Craiova are șanse de doar 8% să ocupe un loc în primele opt echipe și să se califice direct în optimile de finală. Totuși, specialiștii susțin că oltenii vor reuși să iasă din grupe. Echipa lui Mirel Rădoi are 64% șanse să se claseze în primele 24 de echipe. Aacest lucru înseaamnă că liderul actual din Superliga României va juca play-off-ul de calificare în optimi.

Echipele cu cele mai mari șanse să ajungă direct în optimile competiției sunt Crystal Palace, Rayo Vallecano, Strasbourg, Fiorentina, Șahtior Donețk, AZ Alkmaar, Mainz și Sparta Praga.

