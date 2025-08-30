Așa arată programul Universității Craiova în Conference League! Meci de foc pentru olteni în prima rundă

Universitatea Craiova va debuta în grupa unică din Conference League pe 2 octombrie, împotriva lui Rakow din Polonia.

Trupa lui Mirel Rădoi s-a calificat în faza ligii din Conference League, după ce a trecut de Bașakșehir în play-off-ul competiției.

Mirel Rădoi: „Eşti unul dintre cei 23 de norocoşi”



În urma startului excelent de sezon al lui Ștefan Baiaram (22 de nai), Mircea Lucescu l-a convocat pentru acțiunea din septembrie.

Mirel Rădoi s-a arătat fericit pentru convocarea jucătorului său și a recunoscut că unul dintre obiectivele sale a fost ca U. Craiova să dea cât mai mulți jucători la echipa națională.

„A fost foarte fericit şi a fost şi pentru noi o provocare ca el să ajungă la naţională, cum avem şi alţi jucători pe care i-am luat ca pe o provocare, să spun aşa, să-i ducem înapoi în circuitul echipei naţionale. Sfaturi multe nu sunt de dat. Trebuie să dai tot ce ai mai bun, nu există odihnă, repaus.

Le-am explicat, nouă ani de zile, mergeam în cantonamentele naţionalei când erau zile libere. Nu există libere, oboseală, când e vorba de naţională. Eşti unul dintre cei 23 de norocoşi care poate să fie în tricoul naţionalei. Cred că fericire, bucurie şi mândrie mai mare decât să fii chemat la echipa naţională nu există”, a declarat Rădoi.

Șase goluri în 12 partide jucate în tricoul Universității Craiova, a reușit aripa dreapta în acest sezon.

2 milioane de euro este cota lui Ștefan Bairam, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

