Sorescu nu uită episodul care l-a scârbit! "Ce le-aș spune dacă i-aș vedea acum?"

Pe 16 decembrie 2021, Deian Sorescu, pe atunci căpitan la Dinamo, trăia un moment care l-a dezgustat profund. Din postura de lider al trupei din Ștefan cel Mare, timișoreanul în prezent la Rakow (Polonia), devenea protagonistul unui episod revoltător.

Dinamo pierdea meciul de la Mioveni, 1-2, deși condusese până în minutul 90+1. La final, fanii roș-albilor nu au mai suportat o nouă umilință și l-au chemat la gard pe Deian Sorescu.

Sorescu: "Nu meritam un asemenea tratament!"

Extrema naționalei nu uită acel moment dezgustător.

”Mi-e greu să văd ce se întâmplă acolo. Au fost lucruri rele, nu ne credea nimeni când povesteam și probabil că nici cei de acum nu sunt crezuți pe deplin. Sincer, personal, m-a durut foarte tare episodul când am fost dezbrăcat de tricou. Nici acum nu mi-a trecut decepția pe care am trăit-o. Nu a fost o umilire, dar nu meritam sub nicio formă un asemenea tratament”, a spus Sorescu, pentru Playsport.

Câțiva fani turbulenți ai lui Dinamo l-au dezbrăcat pe Sorescu. Cu gesturi golănești, i-au luat tricoul, apoi l-au aruncat pe jos.

"O spun cu toată modestia. Eram unul de-ai lor, am pus suflet acolo, puteam oricând să plec sau să fac scandal, așa cum au procedat în special străinii. Dar am rămas alături de echipă în niște momente extrem de dificile și măcar pentru asta meritam să fiu respectat.

Nu-i judec pe toți la grămadă, dar cei care s-au pretat la acel gest au greșit grav față de mine. Ce le-aș spune dacă i-aș vedea acum ochi în ochi? Să fie sănătoși și să rămână alături de Dinamo!”, a mai spus Sorescu, pentru sursa mai sus citată.

VIDEO Sorescu, după meciul cu Bosnia