Tavi Popescu nu a mai prins naționala de seniori și a revenit la reprezentativa U21, condusă acum de Emil Săndoi.

Naţionala U21 a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul amical susţinut, marţi, în compania Olandei, pe Cluj Arena.

România a evoluat în formula: 12. Hindrich – 6. Coubis, 4. Racoviţan, 5. Drăguşin – 17. Corbu, 13. Screciu (14. Dican, 79), 22. Pop, 3. Ţicu – 18. Miculescu (10. Popescu, 63), 21. Munteanu (15. Birligea, 46), 11. Işfan (9. Markovic, 79). Selecţioner: Emil Săndoi

Tot în meci amical, România U21 a pierdut cu Spania, scor 1-4.

Tavi Popescu laudă jocul defensiv

Tavi Popescu a vorbit despre perioada modestă pe care o traversează după o primă jumătate a anului în care a excelat, dar a vorbit și despre înfruntarea cu Olanda, de pe Cluj Arena.

"Sunt foarte fericit că sunt îndrăgit de cei tineri. Am făcut o partidă bună mai ales pe plan defensiv și am avut și două ocazii foarte mari să marcăm, dar e bun și egalul. Nu are așa mare importanță pentru că sunt amicale, mai mult ne ajută să închegăm o echipă, să facem un grup frumos.

Este foarte important pentru că vedem la ce nivel suntem, să fim pregătiți pentru EURO (n.r.: EURO 2023 se va disputa în România). Mister (n.r.: Emil Săndoi) este un antrenor foarte bun, e un grup frumos, are grijă de noi, sper să facem lucruri frumoase împreună.

Gazonul a fost foarte slab și se putea mai bine", a declarat Tavi Popescu, după egalul tricolorilor mici cu Olanda.