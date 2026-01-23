Antrenorul român, ajuns la 56 de ani, continuă să impresioneze pe banca grecilor. PAOK Salonic a trecut fără emoții de Real Betis, scor 2-0, într-o partidă contând pentru etapa a șaptea din Europa League. Golurile semnate de Zivkovic și Giakoumakis au adus o victorie vitală echipei conduse de tehnicianul care mai are contract cu clubul până în vara lui 2027.



Trupa lui Lucescu a reușit o performanță rară în actuala stagiune, scrie sportal.gr. Betis Sevilla, o forță în La Liga unde ocupă locul 6, a pierdut doar cinci meciuri în tot sezonul, atât în campionat cât și în Europa. Lista celor care i-au învins pe andaluzi este una exclusivistă: pe lângă PAOK, doar granzii Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid și Athletic Bilbao au mai găsit cheia succesului împotriva lor.



Apărare de fier în fața spaniolilor



Detaliul care dă greutate victoriei este organizarea defensivă impecabilă. Dintre cele cinci echipe care au învins-o pe Betis în acest sezon, doar Atletico Madrid și PAOK au reușit să scape fără gol primit, ambele câștigând cu același scor, 2-0.



Grație acestui succes, „vulturii” sunt sigur în faza eliminatorie, dar Răzvan Lucescu poate visa și mai frumos. Urmează o deplasare decisivă la Lyon, iar o victorie în Franța, ajutată și de alte rezultate, ar putea trimite PAOK direct în faza următoare, fără a mai trece prin baraj.

