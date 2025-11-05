FOTO Simbolic: ultimul meci văzut pe stadion de Emerich Ienei, antrenorul care i-a adus Stelei Cupa Campionilor Europeni

Simbolic: ultimul meci văzut pe stadion de Emerich Ienei, antrenorul care i-a adus Stelei Cupa Campionilor Europeni
Emerich Ienei și-a încheiat simbolic seria aparițiilor publice în lumea fotbalului.

Emerich IeneidecesFCSBFC BihorCupa Romaniei
Emerich Ienei a decedat miercuri, 11 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.

Antrenorul care i-a adus Stelei Cupa Campionilor Europeni, în 1986, și-a încheiat seria aparițiilor publice în lumea fotbalului într-o seară de toamnă, în 2023, când echipa din Oradea a întâlnit FCSB, în Cupa României.

FC Bihor - FCSB 0-2, ultimul meci văzut de Emerich Ienei pe stadion

Partida a avut loc în data de 27 septembrie, în faza grupelor Cupei României, într-o ediție în care FC Bihor s-a bucurat de privilegiul de a aduce în reședința județului pe FCSB și Dinamo București.

Cu ocazia evenimentului, Emerich Ienei a fost salutat de Valeriu Argăseală și Mihai Stoica și a fost aplaudat de întreaga asistență care a umplut stadionul „Iuliu Bodola” din Oradea.

Emerich Ienei, de șase ori campion al României, ca antrenor

De șase ori câștigător al eșalonului fotbalistic de elită al României, dar și cvadruplu campion în Cupa României, ca antrenor, Emerich Ienei a îndrumat echipa națională a României la două turnee finale: Campionatul Mondial din 1990 și Campionatul European din 2000.

Ienei a calificat România în sferturile EURO 2000, trimițând acasă Anglia și Germania

În urmă cu douăzeci și cinci de ani, Emerich Ienei califica România în sferturile Campionatului European, elminând încă din faza grupelor Anglia și Germania.

Din nefericire, Italia a învins România în faza ultimelor opt echipe, scor 2-0, prin goluri înscrise de Francesco Totti și Filippo Inzaghi.

  • Ca jucător, Emerich Ienei a strâns douăsprezece selecții în echipa națională a României.

În anul 1986 a câștigat Cupa Campionilor Europeni ca antrenor al echipei Steaua Bucuresti al cărui lot era format la acea vreme din Helmuth Duckadam, Ștefan Iovan, Miodrag Belodedici, Anton Weissenbacher, Dumitru Stângaciu, Ilie Bărbulescu, Adrian Bumbescu, Tudorel Stoica, Ladislau Bölöni, Mihail Majearu, Marius Lăcătuș, Constantin Pistol, Gavrilă Balint, Victor Pițurcă, Marin Radu II și Lucian Bălan.

Pentru această performanță, Emerich Ienei a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă.

  • Imagini de arhivă: loviturile de departajare executate în finala Cupei Campionilor Europeni - Steaua București - FC Barcelona -, desfășurate la Sevilla, în 1986

