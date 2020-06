"Si-o merita cu totii!" Antrenorii lui FCSB, facuti praf de Gabi Balint! "Probabil ca pentru 10.000 de euro poti sa fii umilit!"

Un fost jucator de la Steaua a dat de pamant cu antrenorii echipei lui Gigi Becali.

Gabi Balint nu vede cu ochi buni implicarea patronului in construirea formatiei, considerand ca Becali a dictat inlocuirea lui Adi Petre cu Cristi Dumitru la pauza meciului cu Astra. In plus, acesta ii critica pe antrenorii care se "vand" pentru cateva mii de euro.

"Si-o merita toti, ei stiu unde merg acolo. Probabil ca pretul banilor e mai mare. Probabil ca pentru 10.000 de euro poti fi umilit.

Uite, a fost schimbarea lui Petre (n.r. in meciul cu Astra). Toata lumea din fotbal a comentat ca a fost o schimbare neinspirata.

Si Petre, dar si jucatorii din teren, toti stiu de unde a fost facuta, iar Vintila trebuie sa explice ca a trebuit sa aduca viteza si nu stiu ce. A explicat bine dupa meci", a declarat Balint la Digi Sport.