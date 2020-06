Revolta in vestiarul FCSB: jucatorii ar fi refuzat sa iasa la antrenament si sunt tot mai nemultumiti de banca tehnica! Anunt de ultima ora

FCSB a pierdut al doilea meci in 3 etape si tremura pana si pentru locul 3 in playoff.

Echipa lui Becali e ca si calificata in finala Cupei, dupa ce a batut-o rau pe Dinamo in turul semifinalelor Cupei, 3-0. Becali are de gand sa schimbe radical politica echipei in ultima parte a sezonului si sa promoveze cat mai multi tineri in echipa de start. Gigi nu ia in calcul pentru moment schimbarea lui Vintila, dar 'scaunul' ii tremura serios in perspectiva noului sezon.

Conform Fanatik, Vintila starneste tot mai multe nemultumiri printre jucatorii lui. Sursa citata scrie ca fotbalistii de la FCSB chiar ar fi refuzat sa iasa la unul dintre antrenamentele programate inaintea jocului cu Astra!

FCSB e pe locul 4 in Liga 1, la egalitate cu FC Botosani, pe care o va intalni in weekend la Bucuresti!