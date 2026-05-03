FCSB, în pericol să piardă banii FIFA: „S-a accidentat și poate rata Mondialul!“

În acest context, tocmai a venit și un anunț care lovește FCSB de două ori. Pentru că va lăsa echipa fără un om de bază, pentru finalul sezonului și, de asemenea, poate crea o „gaură“ în bugetul pe care l-au făcut șefii roș-albaștrilor pentru această vară.

Curg veștile proaste pentru FCSB! Echipa a ajuns în play-out, într-o premieră nedorită, antrenorii dau „bir cu fugiții“, iar înfrângerile se înmulțesc. Vineri, campioana a fost bătută și de nou-promovata Csikszereda, scor 1-0!

Sud-africanii anunță: Ngezana, în pericol de a rata Mondialul

De la partida de vineri, Csikszereda – FCSB (1-0), a lipsit Siyabonga Ngezana (28 de ani). Iar acum s-a aflat de ce. Explicația a fost oferită de jurnalistul sud-african, Austin Ditlhobolo.

„Siyabonga Ngezana a ajuns pe tușă cu o accidentare la mușchii adductori, la doar o lună după ce a revenit pe teren, după unele probleme la genunchi. Fundașul FCSB-ului a ratat deja meciurile cu Petrolul și cu Csikszereda din cauza accidentării de la mușchii adductori. Situația jucătorului e un mare motiv de îngrijorare pentru echipa națională“, a notat Austin Ditlhobolo.

În cazul în care Ngezana va rata CM 2026 (11 iunie – 19 iulie), unde Africa de Sud va întâlni Mexic (11 iunie), Cehia (18 iunie) și Coreea de Sud (24 iunie), absența sa va fi o lovitură și pentru FCSB. Una financiară!

Potrivit anunțului FIFA, cluburile care vor avea jucători, la turneul final din această vară, vor împărți o sumă totală de 355 de milioane de dolari! Cu aproximație, partea fiecărui club pentru un jucător selecționat va fi de 10,000 de dolari pe zi. Și cum un fotbalist va fi la dispoziția naționalei țării sale cu două săptămâni înainte de turneul final, după care va juca în faza grupelor timp de alte două săptămâni, vorbim despre minim o lună în care un fotbalist va fi prins cu CM 2026. Ceea ce înseamnă că echipa sa de club va încasa cam 300,000 de dolari!

În lotul FCSB-ului, mai e un jucător pasibil de convocare. Vorbim despre mijlocașul Joao Paulo (27 de ani), care poate fi inclus în lotul Insulelor Capului Verde.