CSM Oradea și CS Dinamo, victorii în Liga Națională de baschet masculin
Vicecampioana CSM CSU Oradea a trecut fără emoţii de CSM Târgu Jiu, cu 92-68 (24-13, 20-30, 26-8, 22-17), condusă de Kalif Karl Young, 14 puncte, 12 puncte, 9 recuperări, de Rolland Torok, 18 p, 3 rec, şi de Thomas Bropleh, 17 p, 8 rec. De la oaspeţi s-a remarcat Collin Chase Cooper, cu 20 p.
În alt meci, CS Dinamo Bucureşti a reuşit să o învingă pe CSO Voluntari, deţinătoarea Cupei României şi a trofeului ENBL, cu 82-78 (15-14, 27-24, 14-22, 26-18).
Cei mai buni dinamovişti au fost Marcus Anthony Lewis, cu 17 p, 3 pd, Derrick Michael Marks, cu 16 p, 6 rec, 3 pd, şi Viaceslav Bobrov, cu 15 p, 6 rec, 4 pd. MVP-ul ilfovenilor a fost Solomon Devin Young, cu 34 p, 4 rec.
Clasament:
- CSM CSU Raiffeisen Oradea 29 puncte (15 jocuri)
- CSO Voluntari 26 (15)
- FC Argeş Piteşti 24 (14)
- CS Dinamo Bucureşti 23 (15)
- SCM ''U'' Craiova 22 (13)
- CS Rapid Bucureşti 22 (14)
Agerpres