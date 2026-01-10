CSM Oradea și CS Dinamo, victorii în Liga Națională de baschet masculin

Vicecampioana CSM CSU Oradea a trecut fără emoţii de CSM Târgu Jiu, cu 92-68 (24-13, 20-30, 26-8, 22-17), condusă de Kalif Karl Young, 14 puncte, 12 puncte, 9 recuperări, de Rolland Torok, 18 p, 3 rec, şi de Thomas Bropleh, 17 p, 8 rec. De la oaspeţi s-a remarcat Collin Chase Cooper, cu 20 p.

În alt meci, CS Dinamo Bucureşti a reuşit să o învingă pe CSO Voluntari, deţinătoarea Cupei României şi a trofeului ENBL, cu 82-78 (15-14, 27-24, 14-22, 26-18).

Cei mai buni dinamovişti au fost Marcus Anthony Lewis, cu 17 p, 3 pd, Derrick Michael Marks, cu 16 p, 6 rec, 3 pd, şi Viaceslav Bobrov, cu 15 p, 6 rec, 4 pd. MVP-ul ilfovenilor a fost Solomon Devin Young, cu 34 p, 4 rec.

Clasament:

CSM CSU Raiffeisen Oradea 29 puncte (15 jocuri) CSO Voluntari 26 (15) FC Argeş Piteşti 24 (14) CS Dinamo Bucureşti 23 (15) SCM ''U'' Craiova 22 (13) CS Rapid Bucureşti 22 (14)

Agerpres

