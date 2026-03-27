La doi ani și jumătate de la demolarea vechii arene, autoritățile locale au făcut primul pas concret. În ședința de joi, s-a decis ca Primăria Constanța să vireze către Compania Națională de Investiții (CNI) suma de 41.224.609,71 lei, cu TVA inclus, pe parcursul anului curent.

Banii sunt insuficienți

Guvernul a solicitat ca autoritățile locale să susțină 25% din investiția finală, adică peste 70 de milioane de lei, pentru a da startul șantierului. Primarul Vergil Chițac se așteaptă ca diferența de bani să vină de la Consiliul Județean Constanța. Totuși, președintele CJC, Florin Mitroi, așteaptă trasarea bugetului pe acest an înainte de a lua o decizie, iar un astfel de proiect lipsește de pe ordinea de zi a ședinței programate pentru 30 martie.

Deși finanțarea completă nu este încă asigurată, primarul orașului a oferit o nouă perspectivă asupra calendarului de execuție a arenei, care va avea o capacitate de 18.100 de locuri. Dacă acest grafic va fi respectat, echipa Farul va putea evolua din nou acasă abia în anul 2029.

„Au fost modificări la fundație, deoarece terenul este nisipos, ceea ce a întârziat proiectul. După aprobarea de azi, semnăm contractul cu CNI, iar ei vor da ordinul de începere. Estimez luna mai ca dată de start”, a spus edilul în cadrul întrunirii de joi.