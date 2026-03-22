Cum Gică Hagi și-a cedat acțiunile, fostul mare internațional român poate acum să preia prima reprezentativă. Și, cel mai probabil, acest lucru se va și întâmpla după ce se va încheia mandatul lui Mircea Lucescu.

România are joi un meci de totul sau nimic în semifinala barajului pentru accederea la Campionatul Mondial din 2026 cu Turcia (26 martie, 19:00)

Dacă trece de Turcia, atunci naționala va întâlni câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo. VEZI AICI lotul cu care mergem la Istanbul

Adrian Mutu s-a convins după ce Gică Hagi a renunțat la acțiunile de la Farul: ”Ne mințim singuri? Ne facem că nu vedem?”

Întrebat despre Hagi, Adrian Mutu, ultima dată antrenor la Petrolul Ploiești în urmă cu un an, a evidențiat că ”Regele” va lua decizii în continuare la Farul, chiar dacă nu mai deține pachetul majoritar.

Mai mult de atât, Mutu a explicat că în cazul în care Hagi va prelua naționala, atunci federația trebuie să-i ofere timp și spațiu ca să poată recrea prima reprezentativă a României.

”Eu cred că merita acest lucru Gică pentru că o mare parte din jucatorii de la echipa nationala sunt sau au fost creația Academiei lui. Acum, ca să intre în legalitate trebuie să facă pasul ăsta, adică să predea acțiunile lui Gică Popescu, care și el e familie până la urmă.

Vor fi discuții, dar nu ar trebui, pentru că știm cu toții, adică și dacă nu era Gică Popescu și era altul, unul dintre copii, Kira, probabil, cum se auzea. Pentru că noi știm de fapt cine e Farul Constanța acum…

Nu avem cum să ne ascundem și să nu știm că Hagi nu e acolo sau că nu va lua în continuare decizii acolo. Ne mințim singuri sau ne facem că nu vedem, adică, despre ce vorbim? Dar nu asta e lucrul cel mai important.

Eu cred că cel mai important e faptul că el a acceptat să vină în echipă națională și vor fi discuții, dar nu cred că vor fi fair play pentru că ar trebui să-i dăm omului liniștea necesară, mentală, pentru a putea construi ceva”, a spus Mutu, potrivit digisport.