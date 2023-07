O arenă cu o istorie impresionantă, stadion Farul, va fi supus de săptămâna viitoare procesului de demolare pentru a fi inițiat în curând noul proiect. Oraș-leagăn al sportului, cu campioni din fotbal, atletism, înot, tenis de masă, handbal sau volei, Constanța va avea o arenă-ultramodernă, care va fi gata în 2025.

Primarul Constanței, Vergil Chițac, a vorbit despre noul stadion Farul. Construcția arenei a început în anii 1950, sub conducerea arhitectului Ioan Pușchilă, fiind inaugurată pe 23 august 1954. În anii 1970, stadionul a fost supus unui proces de modernizare, prin suplimentarea capacității arenei.

Vergil Chițac, primarul Constanței: "Termenul 2025 e unul realizabil"

După 73 de ani, stadionul va fi pus la pământ pentru a face loc unui complex multifuncțional unic. Pe amplasament se va realiza un stadion de fotbal cu o capacitate de 18.500 de locuri, care va beneficia de funcțiunile și suprafețele necesare încadrării în categoria IV UEFA și un stadion de atletism cu o capacitate de 1.000 de locuri.

”Săptămâna viitoare încep lucrările de demolare. Proiectul a fost partajat: o parte din bani vin de la noi, o parte de la bugetul naţional. Nouă ne-a revenit sarcina de a demola stadionul urmând ca, între timp, constructorul, câştigătorul licitaţiei, care va fi anunţat între timp, să facă proiectul şi să ne sincronizăm aşa de bine ca să înceapă execuţia. Dacă ne sincronizăm foarte bine, eu spun că termenul 2025 este unul realizabil. Peste doi ani pe vremea asta vom avea stadion”, a spus Vergil Chiţac, la Prima TV.

Clădirea stadionului va avea și săli de antrenament

Clădirea stadionului va integra și o serie de funcțiuni complementare: săli de antrenament- atletism indoor, squash/tenis de masă și fitness, centru de conferințe, spațiu expozițional, spații administrative, spații comerciale și zone de loisir.

Proiectul este realizat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții și UAT Constanța și are valoarea de 379.000.000 lei fără TVA, fiind cofinanțat de la bugetul local în cuantum de 48.000.000 lei fără TVA pentru lucrări de construcții și 5.000.000 lei fără TVA pentru asigurarea de utilități.

Gică Hagi, înaintea Supercupei cu Sepsi

“Ne aşteaptă două luni şi jumătate foarte grele. Am făcut extraordinar anul trecut, ceva incredibil, am câştigat campionatul. Din păcate inclusiv în pregătire am avut jucători accidentaţi. Începem să jucăm din trei în trei zile şi sperăm să facem faţă. Din păcate şi la meciul acesta avem anumiţi jucători care sunt accidentaţi, şase jucători care au rămas acasă şi nu sunt disponibili pentru această ifnală. În rest, încredere avem.

Obiectivul nostru este să ajungem să ne luptăm cu cele mai bune echipe din România, să intrăm în play-off. În ceea ce priveşte meciul de mâine, orice finală se câştigă, nu se joacă. Larie, Băluţă, Mateus, Benchaib, Carnat.... E greu, nu e uşor, dar găsim soluţii”, a declarat Gică Hagi, înaintea Supercupei României.