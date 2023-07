Scânteia care a aprins Farul. Primarul din Constanța a dezvăluit ce s-a întâmplat într-un moment de cotitură al echipei lui Gică Hagi

Gică Hagi a realizat sezonul trecut o performanță uriașă. A cucerit titlul într-o luptă cu două echipe care au beneficiat și de bugete superioare, dar și de loturi care, pe hârtie, păreau mult mai valoroase: CFR Cluj și FCSB. Managerul tehnic de la Farul a știut cum să gestioneze până la final o cursă de anduranță, una în care a mizat pe elemente-surpriză cum ar fi Andrei Borza și Adrian Mazilu, jucători tineri, născuți la Academia Hagi.

Cu veteranii care au adus un plus calitativ în joc, Denis Alibec, Ionuț Larie și Andrei Artean, Farul a devneit un mix-letal de valoare și entuziasm al tinerilor, mai ales la Ovidiu, unde echipa a fost greu de învins. Cum rezultatele au venit firesc, factorii decidenți ai Constanței au gărbit și lucrurile în privința stadionului Farul, aflat într-o situație deplorabilă.

Primarul Constanței, Vergil Chițac, a vorbit și despre noul stadion, dar și despre Gică Hagi.

”Toată lumea are o relaţie deosebită cu Hagi. E dăruit totalmente fotbalului. Îl apreciez enorm pentru cât a riscat. Să iei toată averea strânsă cu trudă şi cu multă transpiraţie şi să o pui la bătaie, să construieşti academia şi echipa Viitorul…

Spre deosebire de Craiova, care are două echipe, spre deosebire de Cluj, care are două echipe, noi, la Constanţa, acum doi ani de zile, am făcut altceva, am făcut o fuziune: Farul cu Viitorul. Mă refer la Ciprian Marica, care avea Farul, şi Gică Hagi, care avea Viitorul. Era nevoie şi de autoritatea publică în proiectul ăsta.

Dincolo de faptul că şi-au adunat forţele şi clubul este mai puternic, Farul este campioană, aveau nevoie de stadion şi noi, ca autoritate publică, trebuie să facem acest lucru. Probabil am făcut bine. Am lăsat orgoliile la o parte, am fost raţionali, ne-am adunat toţi şi am devenit campioni. Au devenit campioni. Meritul meu nici nu există”, a declarat Vergil Chiţac, la Prima TV.