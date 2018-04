Sambata se deschid casele de bilete pentru derby-ul Stelei cu Craiova: cat costa cel mai ieftin bilet

Bilete pentru Steaua-Craiova, sambata si luni la case! FC Steaua Bucuresti anunta ca biletele pentru partida cu CS Universitatea Craiova, de luni seara (20:45), contand pentru etapa a patra a play-off-ului Ligii 1, vor fi puse in vanzare sambata, la casele de bilete de la Arena Nationala. Programul caselor de bilete este urmatorul: SAMBATA - 11:00 - 19:00 LUNI - 10:00 - 20:45 Preturile biletelor sunt urmatoarele: PELUZA - 5 LEI TRIBUNA II - 20 LEI VIP 3 - 50 LEI VIP 2 - 75 LEI VIP 1 - 100 LEI In alta ordine de idei, accesul pe stadion se va face luni incepand cu ora 19:00. Suporterii celor de la CS Universitatea Craiova isi vor putea achizitiona tichete in ziua partidei, exclusiv de la Casa de Bilete Pierre De Coubertin, intre orele 11:00 si 20:45. Forza Steaua!

