Steaua Armatei, SHOW estival la derby-ul cu Rapid! Lacatus: "Jucatorii au vrut sa jucam pe Arena Nationala!" Suma incredibila cheltuita pentru organizarea meciului

CSA Steaua se pregateste de derby-ul cu Academia Rapid, meci ce va avea loc pe 14 aprilie, pe Arena Nationala. Meciul se va disputa cu incepere de la ora 20:00.

Marius Lacatus a precizat ca jucatorii au fost cei care au dorit ca meciul sa se dispute pe Arena Nationala pentru a fi sustinuti de cat mai multi fani.

"Daca la discutia pe care am avut-o initial cu echipa ei si-au manifestat interesul sa se joace pe Chiajna, jucatorii au revenit si au zis ca vor sa fie sustinuti de cat mai multi suporteri. Cu totii ne doream sa avem in tribuna cel putin 10.000 de stelisti in tribuna. Sper ca acest lucru sa se intample la jocul cu Rapid. Sper ca in tribune numarul suporterilor stelisti sa fie peste cel al rapidistilor si sa fie alaturi de echipa. Ei ar putea fi al 12-lea jucator. Vrem ca la sfarsitul campionatului regulat sa fim pe prima pozitie, apoi sa castigam play-off-ul si jocul de baraj", a declarat Marius Lacatus in cadrul unei conferinte de presa.

CSA Steaua va cheltui 28.000 de euro pentru inchirierea stadionului, 11.000 de euro pentru asigurarea pazei si protectiei (350 de jandarmi pentru 8 ore), 9.000 de euro pentru curatenie, 3000 de euro pentru pompieri si 3.000 de euro pentru televizare. In total, Steaua va cheltui aproximativ 55.000 de euro pentru acest meci. Costurile vor fi suportate in integralitate de Steaua.

"La ora actuala avem acoperite 47.000 de euro din costurile de organizare. Avem trei contracte de sponsorizare si un contract de parteneriat. La ora actuala miza e organizarea unui spectacol cat mai bun si pe teren si din punct de vedere al spectatorilor. Biletele vor costa intre 15 si 30 de lei. Fotbalistii generatiei Sevilla 86 s-au alaturat proiectului nostru si au filmat clipuri pentru promovarea meciului. De asemenea, in pauza meciului 100 de mingi vor fi trimise in tribune. Vor fi prezenti militarii de la Invictus Romania. Campania de promovare a inceput ieri. Am lansat deja si niste concursuri. Am vazut ca Rapidul n-a inceput nicio campanie. Noi avem o campanie de bancuri cu rapidisti, daca vor sa se inscrie sunt primiti", a declarat Cristian Carlan, seful departamentului de marketing de la CSA Steaua.