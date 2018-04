ULTIMA ORA | Va incepe constructia noului stadion Steaua! Cand va fi gata noua arena din Ghencea

Incep pregatirile pentru Euro 2020.

Bucuresti va gazdui patru meciuri la Euro 2020, iar lucrarile de reconstructie vor incepe cu stadionul Steaua. Lucrarile sunt estimate la 65 de milioane de euro, conform spuselor lui Cristian Petrea, comandantul CSA Steaua.

In martie 2019 va incepe constructia propriu-zisa a stadionului si va fi gata pana in martie 2020.

”Cei de la Compania Nationala de Investitii ne-au comunicat ca in data de 3 mai se vor deschide ofertele pentru demolare, care vor fi analizate pana in jurul datei de 31 mai. In situatia in care nu vor exista contestatii, la data de 1 iunie vom semna contractul de demolare. Procesul de demolare in sine va dura aproximativ 4 luni. De la 1 octombrie se doreste demararea lucrarii noului stadion, cu prepararea fundatia arenei iar daca timpul va permite inclusiv turnarea ei. Daca nu vor aparea complicatii, din martie 2019 va începe constructia propriu-zisa.

Tot cei de la CNI ne-au asigurat ca acest stadion va fi finalizat in termen, pana in martie 2020. Stadionul se va turna pe cadre, cei de la CNI au experienta arenei de la Craiova asa ca suntem siguri ca vom fi în grafic”, a spus Cristian Petrea.

Si Marius Lacatus a vorbit despre acest proiect in cadrul ce a avut loc astazi:

"Mi se pare foarte frumoasa macheta, dar important va fi sa ajungem sa jucam pe el. Adica sa ajungem sa avem echipa la nivelul noului stadion. Pentru ca daca vom avea stadion, dar nu si echipa.... Sa nu ajungem sa fim prin Liga 3 si sa ne mandrim cu un stadion in valoare de 65 de milioane de euro. Vreau sa ne ridicam la nivelul confortului pe care-l va oferi acest stadion" , a vorbit Lacatus.