Xavi se lasa de fotbal si devine antrenor! Se stie deja prima lui echipa: va antrena un fost jucator de la Steaua

Spaniolii de la Marca anunta ca Xavi o va antrena din vara pe Al Sadd.

Anuntul nu este momentan oficial, insa spaniolii de la Marca scriu ca este o chestiune de ore: Xavi Hernandez, 38 de ani, se va retrage la finalul sezonului din Qatar si va deveni antrenorul actualei sale echipe. Ajuns la Doha in 2015, Xavi va semna un contract pe 2 ani, urmand sa-i ia locul lui Jesualdo Ferreira.

Singurul mod prin care Xavi ar mai continua sa joace este ca Al Sadd sa se califice pentru Liga Campionilor Asiei ce ar incepe in vara. Cu un meci inainte de final, Al Sadd este pe locul 2 in campionat.

"Am ajuns la un acord de principiu cu Xavi ca el sa continue in cadrul clubului pentru inca 2 ani, insa nu am determinat ce rol va avea. Vom anunta" a declarat directorul general al clubului, Turki Al-Ali. Xavi il va antrena la Al Sadd pe fostul jucator de la Otelul si Steaua, Jugurtha Hamroun.

Xavi a inceput deja pregatirea pentru noua cariera. El colaboreaza cu spaniolul Felix Sanchez la nationala Qatarului si exista un acord cu Federatia in acest sens pana la Mondialul pe care aceasta tara il va organiza in 2022. Turneu final la care Xavi ar putea fi chiar selectionerul Qatarului!