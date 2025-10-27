Adi Popa, fost jucător al roș-albaștrilor și actual component al CSA Steaua, echipă blocată în Lga 2, susține că UEFA ar putea declanșa o anchetă disciplinară împotriva clubului patronat de Gigi Becali.

Totul vine după ce UEFA a șters de pe site-ul oficial toate trofeele și performanțele FCSB dinainte de 2017, atribuindu-le CSA Steaua, ca urmare a deciziilor definitive din instanțele românești.

„UEFA nu merge pe blat!”

„(n.r - se apropie desființarea CSA?) Eu zic să nu fie invers. Dacă UEFA se apucă de investigații, nu știu ce să zic... Am auzit că vor deschide o acțiune disciplinară, legată de coeficientul pentru Cupa Campionilor. La UEFA nu prea merge să iei pe blat”, a spus Adi Popa la iamsport.

Jucătorul susține că UEFA ar putea investiga faptul că FCSB ar fi beneficiat ani la rând de bani și coeficient de pe urma trofeului câștigat în 1986, deși instanțele au decis că acea performanță aparține exclusiv CSA Steaua.

„UEFA acum recunoaște decizia instanței. Până acum lumea zicea: ‘Bine, dar UEFA ce spune?’ Ei bine… s-a lămurit. Acum UEFA nu mai spune nimic. Acționează”, a completat Popa.

Dacă UEFA deschide oficial o anchetă, consecințele pot varia de la sancțiuni financiare până la excluderi sau retragerea unor drepturi sportive, însă deocamdată nu există o procedură publică anunțată.

