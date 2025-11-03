Patronul FCSB salută decizia liderului suveranist și consideră că jurnalista Anca Alexandrescu, vizibil afectată de neutralitatea acestuia, "nu are motive" să fie supărată.



"Pentru faptul că Georgescu nu susține pe nimeni la alegerile pentru Primăria Capitalei sunt fericit. El demonstrează că crede ceea ce zice, că nu e manipulat și nu are interese politice", a spus Becali la România TV.



Omul de afaceri i-a oferit, totuși, și câteva sfaturi lui Georgescu: "Demonstrează că este patriot, dar să termine cu vrăjitoriile și magiile. El trebuie să vorbească simplu și adevărat. (...) Când o să mă întâlnesc cu el, o să-l învăț să nu mai greșească".



"Băi, Ancuța, nu ai cum să ne conduci pe noi, bărbații!"



Latifundiarul din Pipera, mesaj pentru Anca Alexandrescu, cea care spera la susținerea lui Georgescu după ce i-a oferit constant platformă mediatică. Becali este de părere că jurnalista "plânge degeaba", deoarece nu a existat nicio înțelegere între cei doi.



"Ea se credea într-o dragoste frătească cu familia Georgescu, probabil se simte trădată și plânge. Dar plânge degeaba, că omul ăla nu i-a promis nimic", a punctat Becali.



Acesta a ironizat șansele acesteia în alegeri și ambițiile sale politice: "Nu știu dacă decizia lui a năucit-o pe Anca Alexandrescu pentru că nu cred că va câștiga. A fost și ea atrasă de un miraj al puterii și a făcut niște lucruri nedemne. (...) Este ambiția ei să candideze, dar crede prea mult despre ea. Băi, Ancuța, nu ai cum să ne conduci pe noi, bărbații! (...) Este doar ambiția ei și prima lovitură va fi acum, când va lua 7%, după care va da vina pe Georgescu".

