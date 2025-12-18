Astfel, oltenii pregătiți de Filipe Coelho a căzut pe locul 25 și a ratat calificarea în play-off-ul pentru optimi din Conference League.

Filipe Coelho: ”S-a întâmplat ceva pe final!”

Filipe Coelho a mărturisit că nu își explică deznodământul partidei cu AEK Atena, însă portughezul a ținut să sublinieze faptul că este mândru de felul în care elevii săi s-au luptat și de faptul că oltenii au arătat personalitate în joc.

Tehnicianul lusitan susține că arbitrul georgian, Giorgi Kruashvili, i-a pus bețe-n roate Craiovei și a lăsat jocul să continue mai mult decât ar fi trebuit.

”Nu pot explica, dacă voi explica, poate că aș fi pedepsit. Prefer să ne concentrăm pe ceea ce am reușit, am avut personalitate. Nu cred că am meritat această înfrângere. Au fost opt minute de prelungire, apoi încă 4-5. Nu cred că este corect, dar nu eu trebuie să analizez astfel de lucruri.

Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat. Nu e un moment ușor, nu am meritat acest lucru, dar trebuie să ne vedem de drumul nostru.

Sunt foarte satisfăcut de evoluția jucătorilor, ne-am surprins adversarii care sunt foarte puternici, am arătat multă personalitate, nu este ușor să joci pe un astfel de stadion. Ne-am creat ocazii, am luptat, dar s-a întâmplat ceva la final.

Este parte din jobul meu, pe viitor vom fi mai puternici. Când vom analiza jocul, poate ne vom primi răspunsurile.

Am jucat împotriva unor echipe foarte puternice. Trebuie să acceptăm această situație, suntem supărați, e normal să fim supărați, trebuie să ne concentrăm pe campionat”, a spus Filipe Coelho după meci.

