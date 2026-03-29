Poveștile lui Romulus Gabor, Balonul de Aur la Mondialul de tineret: Calificarea la Euro, răsplătită cu o Dacie

Romulus Gabor, unul dintre cei mai talentați fotbaliști români din istorie, Balonul de Aur și Gheata de Bronz la Campionatul Mondial de tineret din1981, în Australia, unde România s-a clasat pe locul 3, rememorează în exclusivitate pentru Sport.ro calificarea tricolorilor la turneul final al Campionatului European din 1984.

România a ajuns la Euro 84 cu Mircea Lucescu selecționer după ce s-a clasat pe primul loc într-o grupă infernală, cu Italia (1-0 la București și 0-0 în deplasare), care era campioana mondială en-titre, Cehoslovacia (0-1 acasă, 1-1 în deplasare), Suedia (2-0 pe teren propriu și 1-0 la Stockholm) și Cipru (3-1 acasă și 1-0 în deplasare).

Titular în meciul decisiv

Gabor a fost titular în meciul decisiv cu Cehoslovacia, de la Bratislava. România avea nevoie de un egal ca să se califice la Campionatul European din Franța. Geolgău a deschis scorul în minutul 62, iar cehii au egalat în minutul 85. Finalul a fost dramatic, cu gazdele forțând victoria pentru a merge la Euro și cu ai noștri apărându-se eroic.

Calificarea a fost răsplătită cu o primă generoasă pentru acea vreme. Dezvăluie Romică Gabor: „Ne-au dat câte o aprobare de mașină. Și câte 70.000 de lei. Ni i-a dat personal nea Mircera Lucescu. Nu erau bani chiar atât de mulți ca să zici că te îmbogățești”.

Cum a fost la Euro 1984? Răspunde Gabor: „Nu ne-am făcut de râs. Era greu să ajungi acolo. Acum, doar te înscrii și ești ca și calificat la Campionatul European. Atunci am fost 8 echipe extrem de bune. Nu mai ajunsesem la un turneu final mondial sau european din 1970”.

Rezultatele României la CE 1984: 1-2 cu Germania (golul nostru marcat de Coraș), 1-1 cu Spania (gol Boloni) și 0-1 cu Portugalia. Gabor a fost titular cu Spania (înlocuit de Hagi în minutul 76) și a intrat în minutul 59 cu Portugalia, în locul lui Irimescu.

„Beam bere pe Gerovitalul lui Andone!”