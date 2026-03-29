Poveștile lui Romulus Gabor, Balonul de Aur la Mondialul de tineret: Calificarea la Euro, răsplătită cu o Dacie

Poveștile lui Romulus Gabor, Balonul de Aur la Mondialul de tineret: Calificarea la Euro, răsplătită cu o Dacie Fotbal intern
Florin Caramavrov
Romulus Gabor, unul dintre cei mai talentați fotbaliști români din istorie.

Poveștile lui Romulus Gabor, Balonul de Aur la Mondialul de tineret: Calificarea la Euro, răsplătită cu o Dacie

Romulus Gabor, unul dintre cei mai talentați fotbaliști români din istorie, Balonul de Aur și Gheata de Bronz la Campionatul Mondial de tineret din1981, în Australia, unde România s-a clasat pe locul 3, rememorează în exclusivitate pentru Sport.ro calificarea tricolorilor la turneul final al Campionatului European din 1984.

România a ajuns la Euro 84 cu Mircea Lucescu selecționer după ce s-a clasat pe primul loc într-o grupă infernală, cu Italia (1-0 la București și 0-0 în deplasare), care era campioana mondială en-titre, Cehoslovacia (0-1 acasă, 1-1 în deplasare), Suedia (2-0 pe teren propriu și 1-0 la Stockholm) și Cipru (3-1 acasă și 1-0 în deplasare).

Titular în meciul decisiv

Gabor a fost titular în meciul decisiv cu Cehoslovacia, de la Bratislava. România avea nevoie de un egal ca să se califice la Campionatul European din Franța. Geolgău a deschis scorul în minutul 62, iar cehii au egalat în minutul 85. Finalul a fost dramatic, cu gazdele forțând victoria pentru a merge la Euro și cu ai noștri apărându-se eroic.

Calificarea a fost răsplătită cu o primă generoasă pentru acea vreme. Dezvăluie Romică Gabor: „Ne-au dat câte o aprobare de mașină. Și câte 70.000 de lei. Ni i-a dat personal nea Mircera Lucescu. Nu erau bani chiar atât de mulți ca să zici că te îmbogățești”.

Cum a fost la Euro 1984? Răspunde Gabor: „Nu ne-am făcut de râs. Era greu să ajungi acolo. Acum, doar te înscrii și ești ca și calificat la Campionatul European. Atunci am fost 8 echipe extrem de bune. Nu mai ajunsesem la un turneu final mondial sau european din 1970”. 

  • Rezultatele României la CE 1984: 1-2 cu Germania (golul nostru marcat de Coraș), 1-1 cu Spania (gol Boloni) și 0-1 cu Portugalia. Gabor a fost titular cu Spania (înlocuit de Hagi în minutul 76) și a intrat în minutul 59 cu Portugalia, în locul lui Irimescu. 

„Beam bere pe Gerovitalul lui Andone!”

Ioan Andone, Romulus Gabor / Foto - Gabriel Chirea
Ioan Andone, Romulus Gabor / Foto - Gabriel Chirea
Gică Hagi, Marin Dragnea, Ioan Andone, Răzvan Burleanu, Romulus Gabor, Silviu Lung / Foto - Gabriel Chirea
Gică Hagi, Marin Dragnea, Ioan Andone, Romulus Gabor, Silviu Lung, fiu Costică Ștefănescu / Foto - Gabriel Chirea
Romulus Gabor, la Campionatul European din 1984 / Foto: Imago
Romulus Gabor, la Campionatul European din 1984 / Foto: Imago
15.000 de lei impozabili primă pentru locul 3 la Campionatul Mondial! Povestește Romulus Gabor, egalul lui Maradona și Messi!
15.000 de lei impozabili primă pentru locul 3 la Campionatul Mondial! Povestește Romulus Gabor, egalul lui Maradona și Messi!
Răzvan Burleanu, Romulus Gabor / Foto - Gabriel Chirea
Gică Hagi, Marin Dragnea, Ioan Andone, Romulus Gabor, Silviu Lung, fiu Costică Ștefănescu / Foto - Gabriel Chirea
Gică Hagi, Marin Dragnea, Ioan ANdone, Răzvan Burleanu, Romulus Gabor, Silviu Lung / Foto - Gabriel Chirea
15.000 de lei impozabili primă pentru locul 3 la Campionatul Mondial! Povestește Romulus Gabor, egalul lui Maradona și Messi!
15.000 de lei impozabili primă pentru locul 3 la Campionatul Mondial! Povestește Romulus Gabor, egalul lui Maradona și Messi!
15.000 de lei impozabili primă pentru locul 3 la Campionatul Mondial! Povestește Romulus Gabor, egalul lui Maradona și Messi!
15.000 de lei impozabili primă pentru locul 3 la Campionatul Mondial! Povestește Romulus Gabor, egalul lui Maradona și Messi!
Fostul atacant cu 35 de meciuri și două goluri pentru naționala mare își aduce aminte și de turneele amicale pe care naționala le juca în America de Sud, găselnița lui Lucescu: „Ne tot duceam prin turnee, mergeam în America de Sud câte trei săptămâni, o lună, ca să avem meciuri, că nu prea erau meciuri internaționale”. 

Diurna era modică acolo, doi dolari și jumătate pe zi! Dar cum se descurcau „tricolorii”? Povestește interlocutorul nostru: „Nu puteam să luăm o bere cu bani ăștia. Într-o iarnă, ne-am dus în turneu tot așa în America de Sud. Eram cu Ando, cu Klein, Dumnezeu să-l ierte, cu Rednic, stăteam într-un bungalou. Era un impresar, unul Zakur, care avea o herghelie de cai și nu știu de unde a aflat Andone că Gerovitalul nostru făcea bine la caii ăia de concurs, dar nu a reușit să-l vândă. La hotelul unde stăteam, era un barman care nu prea avea păr și l-am păcălit pe ăla că îi crește părul dacă se unge cu Gerovital. Și beam bere pe Gerovitalul lui Andone!” 

Deși juca în stânga atacului la echipa de club, poziție pe care se simțea foarte bine și dădea randament mai bun, Gabor era folosit în multe rânduri la națională ca al doilea „vârf”, așa cum s-a întâmplat și cu Spania la Euro, când a făcut cuplu cu Rodion Cămătaru în atacul nostru: „Mă tot băga în echipă nea Mircea vârf de atac și nu puteam să-i spun eu că n-am jucat niciodată vârf de atac sau că nu îmi place acolo. Când nu juca Balaci, Dumnezeu să-l ierte, intram în zona stângă, unde era locul meu. Dar jucam și în stânga, și în dreapta. Și jucam bine pe pozițiile astea. Dar și când mă băga vârf, eram mulțumit că joc și eu. Nu puteai să spui atunci, ca acum, că nu joci pe un post, că nu-ți convine... Nu aveam curaj. Veneam și pe jos la București, numai să fim acolo, la lot”. 

