Fostul selecționer al României a suferit în cursul dimineții de vineri, în ziua în care trebuia să fie externat, un infarct miocardic acut. La prânz, Mircea Lucescu l-a suferit și pe al doilea și a fost din nou resuscitat de staff-ul medical.
Corvinul Hunedoara, mesaj pentru Lucescu în ziua în care a suferit două infarcturi
Corvinul Hunedoara, echipă pe care ”Il Luce” a antrenat-o la finalul anilor '70, și-a arătat compasiunea față de Mircea Lucescu printr-o postare publicată pe rețelele social media.
”Fiți tare, nea Mircea!”, a scris Corvinul Hunedoara, după al doilea infarct suferit de fostul selecționer al României în cursul zilei de vineri.
Mircea Lucescu rămâne în spital cel puțin până săptămâna viitoare
Din informațiile obținute de PRO TV și Sport.ro, Lucescu este, în acest moment, conștient și cooperant cu staff-ul medical, așa cum a anunțat și personalul Spitalului Universitar prin intermediul unui comunicat emis presei.
Cel mai galonat antrenor român va fi sub supravegherea atentă a medicilor cel puțin până săptămâna viitoare. Totuși, acesta nu este în afara oricărui pericol, ținând cont de vârsta sa înaintată.
„Revenind la comunicatul initial al SUUB, precizand ca in momentul actual pacientul este supus tratamentului cardiologic de specialitate, fara a interveni elemente noi de patologie. Pacientul este stabil, constient si cooperant cu personalul medical.
Precizam ca vom interveni public daca apar elemente noi in evolutie”, au transmis medicii de la Spitalul Universitar, într-un comunicat pentru Știrile PRO TV.