Fostul selecționer al României a suferit în cursul dimineții de vineri, în ziua în care trebuia să fie externat, un infarct miocardic acut. La prânz, Mircea Lucescu l-a suferit și pe al doilea și a fost din nou resuscitat de staff-ul medical.

Corvinul Hunedoara, mesaj pentru Lucescu în ziua în care a suferit două infarcturi

Corvinul Hunedoara, echipă pe care ”Il Luce” a antrenat-o la finalul anilor '70, și-a arătat compasiunea față de Mircea Lucescu printr-o postare publicată pe rețelele social media.

”Fiți tare, nea Mircea!”, a scris Corvinul Hunedoara, după al doilea infarct suferit de fostul selecționer al României în cursul zilei de vineri.