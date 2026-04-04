Liderul Corvinul Hunedoara, care se lăuda cu un parcurs impresionant în eșalonul secund, a pierdut pe teren propriu cu urmăritoarea Sepsi OSK, scor 0-1. A fost prima înfrângere din acest sezon pentru trupa lui Florin Maxim în campionat.

Corvinul Hunedoara, primul eșec din acest sezon de Liga 2!

Cu un stadion plin la Hunedoara, meciul dintre Corvinul și Sepsi părea să se îndrepte către un rezultat de egalitate, dar oaspeții au dat lovitura în minutul 82 cu un gol marcat cu capul de Denis Haruț.

În ultimele minute, Corvinul a căutat golul egalizator, dar fără succes. A fost prima înfrângere din acest sezon de Liga 2, dar echipa hunedoreană rămâne lider detașat în cursa pentru promovare.

Corvinul are un avantaj de șase puncte față de Sepsi, care ocupă locul doi, cu 50 de puncte, și ia o opțiune serioasă pentru promovarea directă în Superligă.

În următoarea etapă, echipa lui Florin Maxim se va deplasa pe terenul celor de la FC Voluntari, echipa de pe locul trei, în timp ce Sepsi va primi vizita Stelei.