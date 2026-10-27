Cele două echipe s-au înfruntat în a doua rundă din Cupa României. La capătul primelor 45 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1

Săpunaru a reacționat după prima repriză din Corvinul - Rapid, iar Gabi Balint a intervenit imediat: ”Tot așteptăm de la el”

La pauză, Cristi Săpunaru, fost căpitan în Grant, a spus că se aștepta la o primă repriză modestă din partea giuleștenilor în contextul în care Rapid în etapa precedentă din Superliga a fost învinsă cu 4-1 în derbiul cu FCSB.

”Mă așteptam la un asemenea meci, mă așteptam la așezarea asta a Rapidului, mă așteptam să înceapă mai prost prin prisma rezultatului din ultima etapă (1-4 vs. FCSB). Nu știu dacă e o chestie pe care nu am mai văzut-o (n.r. că superdefensivă echipa), dar mi-am dat seama de ce a vrut Daniel Pancu să facă. A vrut să facă un meci de așteptare”, a spus Săpunaru la Digi Sport.

Apoi, a fost întrebat despre șutul ratat al lui Jambor din minutul 38, când a reluat în urma loviturii lui Claudiu Petrila: ”Cred că i-a venit mingea învârtită”, la care Balint a venit imediat cu replica: ”Adevărul e că tot așteptăm la Jambor de când a venit...”.

Fostul internațional a continuat cu analiza primei părți, spunând că giuleștenii sunt lenți și în cazul în care vor reuși să câștige meciul o vor face printr-o acțiune individuală: ”Corvinul bună, controlează jocul, dinamică bună, circulație bună, exact ca stilul lui Maxim ca jucător. Joacă repede, la fel ca echipa lui.

Rapid e lentă, calitatea e mai mare, se vede clar, dacă va câștiga Rapid se va face printr-o acțiune individuală, nu ca o acțiune de echipă”, au fost cuvintele lui Gabi Balint.