VIDEO EXCLUSIV Conflict între rapidiști după eșecul cu FCSB. Replică dură pentru Săpunaru, care s-a luat de Pancu

Conflict între rapidiști după eșecul cu FCSB. Replică dură pentru Săpunaru, care s-a luat de Pancu Superliga
SPORT.RO
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Eșecul drastic suferit contra celor de la FCSB (1-4) a stârnit un conflict de idei între rapidiști.

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Robert NitaCristi SapunaruRapidFCSB
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După eșecul suferit contra lui FCSB, Cristi Săpunaru s-a arătat foarte surprins de o declarație făcută de Daniel Pancu, care le-a cerut jucătorilor săi să fie temperați în intrările asupra adversarilor. În opinia fostului mare fundaș din Giulești, exact agresivitatea le-a lipsit celor de la Rapid în derby.

Robert Niță, replică pentru Săpunaru: "Să se facă antrenor și să-și implementeze filozofia de joc"

"A făcut o declarație la începutul meciului. Dacă venea un antrenor și-mi spunea mie chestia asta când eram la Rapid, îl întrebam dacă vrea să piardă meciul. A zis: 'Să nu intre cu talpa, că-i schimb'. Păi, eu intram pe gât! Sunt derby-uri! Sunt derby-uri pentru jucători și pentru suporteri", a spus Săpunaru, la Digisport, sâmbătă seară.

Întrebat despre declarațiile lui Cristi Săpunaru, un alt rapidist a oferit o replică dură. Robert Niță crede că Pancu nu a greșit cu discursul său și îl invită pe Săpunaru să devină antrenor.

"Să se facă antrenor. Să își ia licențele domnul Săpunaru și să-și implementeze filozofia de joc la o echipă care va apela la serviciile domniei sale. 

N-a greșit în nicio declarație Pancu. La un meci cu o astfel de încărcătură, cu 8.000 de suporteri ai tăi, nu poți să te duci, să sari cu picioarele pe adversari și să rămâi în 10 din minutul 3.

E vorba de echilibru, de modul de a gestiona toată partida. Rapid, până acum, a avut și agresivitate și intensitate. Dar dacă nu-i place domnului Săpunaru, probabil va implementa el răutatea asta pozitivă sau nu, iar echipele lui vor juca foarte bine", a spus Robert Niță, duminică dimineață, la Matinal VOYO Sport Live.

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Daniel Pancu nu și-a menajat echipa după 1-4 cu FCSB

La scurt timp după fluierul final, Daniel Pancu a transmis că echipa sa a arătat lamentabil, iar FCSB a dominat de la start la coadă partida de pe Arena Națională. Tehnicianul și-a scurt scuze în fața suporterilor, în condițiile în care Rapid a pierdut ambele derby-uri.

Totodată, Pancu a mărturisit că începe să înțeleagă de ce Rapid a căzut surprinzător în meciurile din play-off. Tehnicianul susține că jocul a fost unul lamentabil, iar lucrurile trebuie să se schimbe, pentru că în caz contrar Rapid va pica iar în play-off.

„Mă așteptam, dar nu de maniera aceasta. La noi a fost greu, a fost foarte greu. Sunt multe victorii la rând aduse așa, cu spirit și valoarea jucătorilor din atac. E greu, greu! E greu ca mintea jucătorilor să acționeze. Știam că FCSB va fi mai puternică față de acest start de campionat.

Încep să înțeleg anumite lucruri despre meciurile Rapidului din play-off. Astăzi chiar dacă am avut avantaj la pauză, noi nu am fost deloc în control. Nu a fost nimic! După ce am marcat, cum am marcat, am pierdut mingi, am pasat la adversari. Împotriva echipelor cu care joci în play-off, îmi aduc explicații. Regret enorm, încercăm să îi facem pe suporteri fericiți, dar i-am făcut mai nefericiți ca niciodată. Sunt aici de 3 luni și am pierdut cele mai importante meciuri, cu Dinamo și FCSB. E groaznic din punctul acesta de vedere! Controlul jocului a fost de la început la adversari.

Ne-au prins prost meciul acesta. Veneam după o perioadă foarte bună, cu victorii pe linie. A fost o imagine că se chinuie. Nu poți compara vreun meci jucat de FCSB cu Voluntari, iar apoi să joace la Rapid. Diferența a fost uriașă astăzi!

Sunt lucruri care vin din urmă, nu sunt de azi. Încep să înțeleg niște lucruri! Altfel se intră la minge, altfel ai crampoanele la astfel de meciuri. Nu a întâmplător ce se întâmplă în play-off cu Rapid. Până la urmă nu e decât un meci pierdut. Pentru meciurile importante am venit aici, să schimbăm ceva”, a declarat Daniel Pancu, la flash-interviu.

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