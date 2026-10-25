După eșecul suferit contra lui FCSB, Cristi Săpunaru s-a arătat foarte surprins de o declarație făcută de Daniel Pancu, care le-a cerut jucătorilor săi să fie temperați în intrările asupra adversarilor. În opinia fostului mare fundaș din Giulești, exact agresivitatea le-a lipsit celor de la Rapid în derby.

Robert Niță, replică pentru Săpunaru: "Să se facă antrenor și să-și implementeze filozofia de joc"

"A făcut o declarație la începutul meciului. Dacă venea un antrenor și-mi spunea mie chestia asta când eram la Rapid, îl întrebam dacă vrea să piardă meciul. A zis: 'Să nu intre cu talpa, că-i schimb'. Păi, eu intram pe gât! Sunt derby-uri! Sunt derby-uri pentru jucători și pentru suporteri", a spus Săpunaru, la Digisport, sâmbătă seară.

Întrebat despre declarațiile lui Cristi Săpunaru, un alt rapidist a oferit o replică dură. Robert Niță crede că Pancu nu a greșit cu discursul său și îl invită pe Săpunaru să devină antrenor.

"Să se facă antrenor. Să își ia licențele domnul Săpunaru și să-și implementeze filozofia de joc la o echipă care va apela la serviciile domniei sale.

N-a greșit în nicio declarație Pancu. La un meci cu o astfel de încărcătură, cu 8.000 de suporteri ai tăi, nu poți să te duci, să sari cu picioarele pe adversari și să rămâi în 10 din minutul 3.

E vorba de echilibru, de modul de a gestiona toată partida. Rapid, până acum, a avut și agresivitate și intensitate. Dar dacă nu-i place domnului Săpunaru, probabil va implementa el răutatea asta pozitivă sau nu, iar echipele lui vor juca foarte bine", a spus Robert Niță, duminică dimineață, la Matinal VOYO Sport Live.