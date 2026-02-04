N'Golo Kante a semnat cu Fenerbahce. FIFA a aprobat și trecerea lui En Nesyiri la Al Ittihad

Fenerbahce și Al Ittihad au negociat un schimb în ultimele săptămâni între N'Golo Kante și Youssef En-Nesyri. Actele au fost însă completate greșit de clubul saudit, după cum a anunțat Fener, iar termenul limită al ferestrei de mercato a fost depășit. Formația turcă emitea un comunicat, marți, în care explica cele întâmplate.



În cele din urmă, câteva ore mai târziu, FIFA a intervenit și a permis ca cele două mutări să se realizeze: N'Golo Kante la Fenerbahce, iar Youssef En-Nesyri la Al Ittihad.



Mijlocașul francez, fost la Leicester și Chelsea, și-a reziliat contractul cu Al Ittihad și a semnat cu Fenerbahce, care l-a vândut la Al Ittihad pe Youssef En Nesyri în schimbul sumei de aproximativ 15 milioane de euro, transmite jurnalistul Fabrizio Romano.



"Unele povești necesită timp, dar nu se termină niciodată. Bun venit la Fenerbahce, N'Golo Kante", a transmis fosta a adversară a lui FCSB din Europa League.

