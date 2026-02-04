Lider în Premier League și câștigătoare a grupei unice din Champions League, Arsenal s-a calificat marţi seara și în finala Cupei Ligii Angliei, după ce a învins-o pe teren propriu cu 1-0 pe Chelsea, în manşa secundă din semifinale.

Arsenal se impusese și în tur, pe Stamford Bridge, cu 3-2, iar în returul de pe Emirates elevii lui Mikel Arteta au controlat desfăşurarea partidei.

Deşi antrenorii celor două echipe au apelat la resursele ofensive disponibile, prima repriză s-a încheiat fără gol marcat.

Liam Rosenior a efectuat în minutul 60 două schimbări care au adus prospeţime în jocul lui Chelsea, subliniază news.ro, dar golul a venit din partea gazdelor.

Arsenal - Chelsea 1-0, cu gol marcat în minutul 90+7, urmează finala de pe Wembley



În minutul 90+7, Kai Havertz a primit o pasă excelentă de la Declan Rice, l-a driblat pe portarul advers şi a înscris pentru victoria cu 1-0 a ”tunarilor”.

