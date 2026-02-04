VIDEO Arsenal o bate din nou pe Chelsea și primul trofeu al sezonului este aproape!

Arsenal o bate din nou pe Chelsea și primul trofeu al sezonului este aproape! Premier League
”Tunarii” fac legea în toate competițiile, interne sau internaționale.

ArsenalChelseaKai Havertz​​​​​​​Declan RiceMikel Arteta
Lider în Premier League și câștigătoare a grupei unice din Champions League, Arsenal s-a calificat marţi seara și în finala Cupei Ligii Angliei, după ce a învins-o pe teren propriu cu 1-0 pe Chelsea, în manşa secundă din semifinale.

Arsenal se impusese și în tur, pe Stamford Bridge, cu 3-2, iar în returul de pe Emirates elevii lui Mikel Arteta au controlat desfăşurarea partidei. 

Deşi antrenorii celor două echipe au apelat la resursele ofensive disponibile, prima repriză s-a încheiat fără gol marcat. 

Liam Rosenior a efectuat în minutul 60 două schimbări care au adus prospeţime în jocul lui Chelsea, subliniază news.ro, dar golul a venit din partea gazdelor. 

Arsenal - Chelsea 1-0, cu gol marcat în minutul 90+7, urmează finala de pe Wembley

În minutul 90+7, Kai Havertz a primit o pasă excelentă de la Declan Rice, l-a driblat pe portarul advers şi a înscris pentru victoria cu 1-0 a ”tunarilor”.

Astfel, Arsenal s-a calificat în finala Cupei Ligii Angliei, care se va disputa pe Wembley. 

Adversară îi va fi învingătoarea din dubla manşă Manchester United – Newcastle. În tur, United s-a impus la Newcastle cu 2-0.

