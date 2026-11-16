Revenire de un milion de euro pentru Dinamo

Dinamo se pregătește de reluarea campionatului, iar staff-ul tehnic și suporterii au primit o veste excelentă. Andrei Mărginean, mijlocașul cotat la un milion de euro pe piața transferurilor, este din nou apt de joc și va intra în lot pentru partida de sâmbătă seară împotriva Petrolului, programată de la ora 20:30.

Fotbalistul în vârstă de 25 de ani a lipsit în ultimele săptămâni din cauza unor probleme medicale la șold, ultima sa apariție pe teren datând din 25 octombrie, în remiza de pe terenul lui CFR Cluj, scor 2-2. Din acest motiv, el a ratat confruntările cu Chindia Târgoviște din Cupa României, precum și duelurile din campionat împotriva celor de la UTA Arad și FC Argeș.