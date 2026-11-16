Revenire de un milion de euro pentru Dinamo

Revenire de un milion de euro pentru Dinamo Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Veste excelentă pentru gruparea alb-roșie înaintea duelului programat la sfârșitul săptămânii pe Arena Națională.

TAGS:
Andrei MargineanDinamoSuperliga
Din articol

Dinamo se pregătește de reluarea campionatului, iar staff-ul tehnic și suporterii au primit o veste excelentă. Andrei Mărginean, mijlocașul cotat la un milion de euro pe piața transferurilor, este din nou apt de joc și va intra în lot pentru partida de sâmbătă seară împotriva Petrolului, programată de la ora 20:30.

Fotbalistul în vârstă de 25 de ani a lipsit în ultimele săptămâni din cauza unor probleme medicale la șold, ultima sa apariție pe teren datând din 25 octombrie, în remiza de pe terenul lui CFR Cluj, scor 2-2. Din acest motiv, el a ratat confruntările cu Chindia Târgoviște din Cupa României, precum și duelurile din campionat împotriva celor de la UTA Arad și FC Argeș.

  • Andrei marginean dinamo
×
Încă un român în Serie B! Va fi antrenat de fabulosul Cristiano Lucarelli, atacantul comunist din naționala Italiei
Încă un român în Serie B! Va fi antrenat de fabulosul Cristiano Lucarelli, atacantul comunist din naționala Italiei
Încă un român în Serie B! Va fi antrenat de fabulosul Cristiano Lucarelli, atacantul comunist din naționala Italiei
Încă un român în Serie B! Va fi antrenat de fabulosul Cristiano Lucarelli, atacantul comunist din naționala Italiei
Încă un român în Serie B! Va fi antrenat de fabulosul Cristiano Lucarelli, atacantul comunist din naționala Italiei
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mărginean se antrenează din nou normal

După o perioadă de recuperare în care a fost înlocuit în formula de start de Matthias Verreth, mijlocașul născut la Zlatna a revenit la antrenamentele normale încă de săptămâna trecută. Așadar, antrenorul Nuno Campos se va putea baza din nou pe omul care a format un „cuplu” solid alături de Alberto Soro în compartiment median.

Evoluțiile bune ale lui Mărginean în actuala stagiune i-au atras atenția selecționerului Gică Hagi, care l-a inclus în lotul extins al primei reprezentative în luna octombrie.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un fost muncitor din Franţa a construit de la zero o replică Bugatti Type 35. Proiectul l-a costat numai 6.000 de euro
Un fost muncitor din Franţa a construit de la zero o replică Bugatti Type 35. Proiectul l-a costat numai 6.000 de euro
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce au făcut Dinamo, Steaua și Rapid în ultima etapă
Ce au făcut Dinamo, Steaua și Rapid în ultima etapă
Mihai Stoica, la Dinamo sau Rapid după despărțirea de FCSB?! Răspunsul conducătorului
Mihai Stoica, la Dinamo sau Rapid după despărțirea de FCSB?! Răspunsul conducătorului
Dinamo are golgheter în propria curte! 22 de ani, 11 goluri în 13 etape și 15 prezențe în Superligă
Dinamo are golgheter în propria curte! 22 de ani, 11 goluri în 13 etape și 15 prezențe în Superligă
ULTIMELE STIRI
Florin Gardoș și Ion Alexandru sunt invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
Florin Gardoș și Ion Alexandru sunt invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
Carlo Ancelotti a reacționat după ce Romario a răbufnit la adresa sa și l-a desființat
Carlo Ancelotti a reacționat după ce Romario a răbufnit la adresa sa și l-a desființat
Tragic! Un fotbalist de 18 ani a murit după ce a fost lovit în cap de o minge
Tragic! Un fotbalist de 18 ani a murit după ce a fost lovit în cap de o minge
Problema pe care o are Laurențiu Reghecampf la FCSB: ”În fotbalul modern nu vezi așa ceva”
Problema pe care o are Laurențiu Reghecampf la FCSB: ”În fotbalul modern nu vezi așa ceva”
Cristi Chivu a cucerit Panchina d’Oro! Discurs plin de modestie la Coverciano: "E prea mult, mă faceți să roșesc!"
Cristi Chivu a cucerit Panchina d’Oro! Discurs plin de modestie la Coverciano: "E prea mult, mă faceți să roșesc!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Nicholas Pintilii a luat numărul 6 la FCSB. Ce a spus Reghecampf, după ce l-a adus la prima echipă

Nicholas Pintilii a luat numărul 6 la FCSB. Ce a spus Reghecampf, după ce l-a adus la prima echipă

Reacția presei din Ungaria după debutul lui Marius Corbu în naționala României: „A devenit cert”

Reacția presei din Ungaria după debutul lui Marius Corbu în naționala României: „A devenit cert”

Dumitru Dragomir aruncă bomba! Pe cine aduce Gigi Becali la FCSB: ”O să vedeți”

Dumitru Dragomir aruncă bomba! Pe cine aduce Gigi Becali la FCSB: ”O să vedeți”

Se face transferul lui Dennis Man: ”PSV și-a dat acordul”

Se face transferul lui Dennis Man: ”PSV și-a dat acordul”

Răsturnare de situație la FCSB cu înlocuitorul lui Mihai Stoica: "Nu îl văd! Cu Gigi e greu de lucrat"

Răsturnare de situație la FCSB cu înlocuitorul lui Mihai Stoica: "Nu îl văd! Cu Gigi e greu de lucrat"

MM Stoica a reacționat, după ce a văzut pe cine a adus Gigi Becali la FCSB

MM Stoica a reacționat, după ce a văzut pe cine a adus Gigi Becali la FCSB


Recomandarile redactiei
Problema pe care o are Laurențiu Reghecampf la FCSB: ”În fotbalul modern nu vezi așa ceva”
Problema pe care o are Laurențiu Reghecampf la FCSB: ”În fotbalul modern nu vezi așa ceva”
Cristi Chivu a cucerit Panchina d’Oro! Discurs plin de modestie la Coverciano: "E prea mult, mă faceți să roșesc!"
Cristi Chivu a cucerit Panchina d’Oro! Discurs plin de modestie la Coverciano: "E prea mult, mă faceți să roșesc!"
Florin Gardoș l-a văzut de aproape pe un jucător de la FCSB și s-a convins: „Se vede că e altceva! Are foarte multă calitate”
Florin Gardoș l-a văzut de aproape pe un jucător de la FCSB și s-a convins: „Se vede că e altceva! Are foarte multă calitate”
Vali Crețu și Risto Radunovic, subiecte închise: "Să respecte contractul!"
Vali Crețu și Risto Radunovic, subiecte închise: "Să respecte contractul!"
La patru zile de la plecarea de la FCSB, Mihai Stoica dezvăluie singurul punct comun rămas cu Gigi Becali
La patru zile de la plecarea de la FCSB, Mihai Stoica dezvăluie singurul punct comun rămas cu Gigi Becali
Alte subiecte de interes
OUT! Dinamo pierde un jucător important înainte de meciul de la Sibiu
OUT! Dinamo pierde un jucător important înainte de meciul de la Sibiu
Revenire de senzație la Dinamo! E titular în meciul cu Universitatea Craiova
Revenire de senzație la Dinamo! E titular în meciul cu Universitatea Craiova
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Ce a cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski

stirileprotvCe a cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski

Avril Lavigne a devenit mamă. Artista a anunțat nașterea unei fetițe: „Mini-prințesa noastră a sosit” | GALERIE FOTO

stirileprotvAvril Lavigne a devenit mamă. Artista a anunțat nașterea unei fetițe: „Mini-prințesa noastră a sosit” | GALERIE FOTO

Un român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

stirileprotvUn român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

O femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

stirileprotvO femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!