Problema pe care o are Laurențiu Reghecampf la FCSB: ”În fotbalul modern nu vezi așa ceva”

Duminică, la prânz, FCSB a bifat un meci de pregătire la Târgoviște, contra Chindiei, la care a asistat și Florin Gardoș, managerul general al clubului din al doilea eșalon al României.

La capătul celor 90 de minute, FCSB s-a impus cu 2-1, iar Florin Gardoș l-a remarcat de la fosta campioană a României pe Aymen Boutoutaou, fotbalistul pus la colț în mai multe rânduri de Gigi Becali.

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De asemenea, Gardoș a depistat și o problemă cu care se confruntă FCSB. Fostul stoper a explicat că roș-albaștrii au o echipă cu talie și că atacanții laterali sunt lenți.

”Ce se vede și remarci, mai ales când ești mai aproape de firul ierbii, e că FCSB are o echipă cu talie. E bine, pe de o parte, pe de altă parte... Sunt un pic cam lenți per total. Cel puțin, dacă mă gândesc la wingeri. În fotbalul modern, wingerii sunt rapizi. Aici cred că este o problemă la FCSB.

(n.r. Ar trebui aduși la FCSB wingeri?) Da. Eu zic că da. Acum e o discuție că am tot auzit discuții că vor să aducă un atacant. Ori dacă se întâmplă asta, va fi Drăguș în stânga. Drăguș e un profil bun de winger”, a spus Florin Gardoș la VOYO SPORT LIVE.

Pentru FCSB urmează meciul cu FC Argeș din etapa #16 a Superligii României. Partida va avea loc duminică, 22 noiembrie, de la ora 20:30, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT și pe Sport.ro și pe Facebook Sport.ro.

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